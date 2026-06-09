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Intempéries Le Grand Conseil valaisan débloque des millions pour reconstruire le Val de Bagnes

ATS

9.6.2026 - 11:49

Le Grand Conseil valaisan a validé, mardi, trois crédits en lien avec les intempéries, qui ont touché le Val de Bagnes, en 2024 et 2025. Ceux-ci permettront de financer divers travaux, pour certains déjà en cours.

Les diverses coulées de lave torrentielle qui ont atteint le secteur de Champsec-Lourtier en 2024 et 2025 ont poussé les autorités à davantage sécuriser le secteur (photo d'archives).
Les diverses coulées de lave torrentielle qui ont atteint le secteur de Champsec-Lourtier en 2024 et 2025 ont poussé les autorités à davantage sécuriser le secteur (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 11:49

09.06.2026, 11:52

Le crédit supplémentaire pour la reconstruction des accès à Lourtier et à Sarreyer et la sécurisation des infrastructures et des zones habitées dans le secteur Fregnoley-Champsec atteint 23,32 millions (y compris la part fédérale).

Les subventions pour la réalisation des travaux de rétablissement et de sécurisation des cours d'eau du secteur Fregnoley-Champsec se montent à 7,2 millions de francs. Dans les faits, l’Etat du Valais paiera le 85% de la facture globale (soit 6,12 millions de francs) et récupérera la part fédérale de 43%.

Valais. Crédits de 13,2 millions validés pour la route de Blatten

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Le Parlement a également validé un crédit d'engagement pour les travaux de construction d'un pont arc de 147 mètres sur le torrent du Fregnoley et pour la suite de la construction de la galerie éponyme pour 21,77 millions de francs (y compris la part fédérale).

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