Intempéries : des denrées alimentaires commencent à manquer à Saas-Fee !

Les points forts du jour

UKRAINE : Les pourparlers entre les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie se poursuivent mercredi à Genève. L'objectif est d'avancer vers une solution pour mettre un terme à quatre ans de conflit. Les échanges de mardi, qui ont duré six heures, «ont été très tendus», selon une source proche de la délégation russe.

DIPLOMATIE : Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis entame mercredi une visite dans les Balkans occidentaux. Il se rend jusqu'à vendredi en Slovénie puis en Bosnie-Herzégovine pour parler notamment de la coopération bilatérale, la sécurité européenne ainsi que de la diversité culturelle et le dialogue comme facteurs de cohésion sociale et de renforcement des institutions démocratiques. La mission s'inscrit également dans le cadre du rôle de la présidence suisse de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

ÉNERGIE : Le ministre suisse de l'énergie Albert Rösti se trouve à Paris pour la conférence ministérielle de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Après la question de l'énergie nucléaire mercredi, les discussions doivent porter jeudi sur la sécurité de l'approvisionnement.

JO 2026 : Les hockeyeurs suisses affrontent la Finlande en quart de finale des jeux Olympiques d'hiver 2026 mercredi à partir de 18h10 à Milan. Une qualification pour le dernier carré serait historique, car jamais les joueurs à croix blanche n'ont disputé les demi-finales du tournoi olympique depuis l'introduction de la phase à élimination directe en 1992. En ski alpin, la dernière épreuve, le slalom féminin, débute à 10h00 à Cortina. La seconde manche est prévue à 13h30. Sans podium après quatre courses, les Suissesses, emmenées par Camille Rast et Wendy Holdener, doivent gagner une médaille pour éviter une débâcle qui n'est plus arrivée depuis les JO 2010 à Vancouver.

FOOTBALL : L'Inter Milan défie mercredi à 21h00 Bodö/Glimt en barrage aller de la Ligue des champions de football. Les Norvégiens ont déjà réalisé de nombreux exploits, comme battre Manchester City lors de la phase de ligue 3-1. Les autres matches de la soirée opposent le Club Bruges à l'Atlético Madrid, l'Olympiakos le Pirée au Bayer Leverkusen et Qarabag à Newcastle (18h45).

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : Sur la quarantaine d'établissements publics prioritaires contrôlés en janvier dans le canton de Neuchâtel après le tragique incendie d'un bar à Crans-Montana (VS), qui a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du Nouvel An, aucun ne doit fermer, rapporte mercredi Le Temps. «Il s'agit de clubs, de discothèques ou de bars de grande capacité installés en sous-sol ou dans des étages trop élevés pour sortir par les fenêtres», indique dans le journal Pierre-François Gobat, chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), qui a mené les contrôles. «Même s'il y avait partout de petits manquements à corriger, il n'a pas été nécessaire d'exiger des fermetures temporaires», ajoute-t-il.

INCIDENT FERROVIAIRE : Un ancien supporter proche du mouvement ultra du Servette FC raconte mercredi dans la Tribune de Genève et 24 Heures qu'il est très facile d'introduire dans les stades de football en Suisse des engins pyrotechniques. Selon les CFF, l'un d'eux a embrasé 40 câbles électriques dimanche à la gare de Lausanne, provoquant d'importantes perturbations ferroviaires pendant plusieurs jours. L'ex-fan pointe le système mis en place par la Swiss Football League, appelé le «Good Hosting», qui «ne marche pas». Les palpations des agents de sécurité «ne servent à rien» contre les torches, explique-t-il. «Il est très simple de se scotcher un [fumigène] entre les fesses et les agents de sécurité n'ont pas le droit de palper les parties intimes», ajoute-t-il.

INTEMPÉRIES: Des denrées alimentaires commencent à manquer à Saas-Fee (VS) et Saas-Grund (VS), deux localités coupées du monde en raison des avalanches, relate mercredi Nau.ch. Depuis lundi soir, la route cantonale entre Stalden (VS) et Saas-Balen (VS) est fermée. «Plus aucun produit frais n'arrive dans la vallée», déclare Pesche Meyer, de l'hôtel Elite Alpine Lodge. Coop indique n'avoir pas pu approvisionner ses magasins à Saas-Fee, Saas-Grund et Münster (VS), ce qui explique pourquoi les fruits, les légumes, la viande et les produits finis disparaissent progressivement des rayons. Migros constate de son côté qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de ruée dans ses magasins et que des produits frais étaient encore disponibles mardi matin.

COMMERCE DE DÉTAIL : La concurrence dans le commerce de détail en Suisse n'a jamais été aussi forte que ces dernières années, indique dans la Neue Zürcher Zeitung de mercredi Philipp Wyss, directeur général du groupe Coop. Malgré un tourisme d'achat qui reste à un niveau élevé, le détaillant n'a pas l'intention de fermer ou de vendre ses magasins spécialisés dans le secteur non alimentaire. «Je considère Coop comme le dernier survivant», déclare M. Wyss. Le directeur ne veut également pas créer un grand magasin en ligne sur le modèle de Digitec Galaxus. «Il faut rester réaliste: il ne peut pas y avoir autant de marques dans le commerce en ligne suisse», relève-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : le rover «Perseverance» de la NASA débarque avec succès sur Mars après un voyage de sept mois. Il effectue une manœuvre risquée en se posant dans un lac asséché appelé «Jezero Crater», qui n'avait encore jamais été étudié sur place.

- Il y a 20 ans (2006) : les Rolling Stones se produisent à Copacabana, à Rio de Janeiro, attirant 1,2 million de spectateurs.

- Il y a 20 ans (2006) : décès de l'activiste LGBTQ américaine Laurel Hester. Elle s'était fait connaître en demandant, depuis son lit de mort, que les partenaires de même sexe reçoivent également une pension en cas de décès.

- Il y a 25 ans (2001) : décès du peintre français Balthus à Rossinière (VD), dix jours avant son 93e anniversaire. Balthasar Klossowski de Rola était arrivé en Suisse alors qu'il était enfant, après la séparation de ses parents.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Bernadette, souvent le soleil est de la fête».