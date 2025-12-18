  1. Clients Privés
Fribourg Les téléphones portables ne seront plus autorisés à l'école 

ATS

18.12.2025 - 10:38

Les députés fribourgeois ont accepté jeudi une motion demandant une interdiction de l’utilisation des téléphones portables et autres appareils électroniques des élèves dans l’enceinte des établissements scolaires. Le vote est survenu contre l'avis du Conseil d'Etat.

Les élèves de l'école obligatoire fribourgeoise subiront bientôt un tour de vis dans l'usage déjà réglementé de leurs téléphones portables (photo d'illustration).
Les élèves de l'école obligatoire fribourgeoise subiront bientôt un tour de vis dans l'usage déjà réglementé de leurs téléphones portables (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 10:38

18.12.2025, 10:56

La motion des députées centriste Francine Defferrard et PLR Antoinette de Weck a été avalisée par 67 voix contre 35 et 3 abstentions. Elle demande une réglementation «plus stricte et surtout uniforme». La position du Conseil d'Etat, défendue par la ministre de la formation Sylvie Bonvin-Sansonnens, a été minorisée.

Le texte déplorait une interdiction à «géométrie variable et une situation trop hétérogène». «C'est un enjeu de climat scolaire et de protection de la santé et de la jeunesse», a relevé Francine Defferrard, en mentionnant une «distraction permanente», avec des effets négatifs de l'hyperconnectivité connus.

A Fribourg, la loi interdit depuis 2017 l’utilisation d’appareils électroniques durant le temps scolaire, mais les directions d’école ont une marge de manœuvre hors ce cadre.

