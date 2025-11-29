  1. Clients Privés
Genève Interroger la place du concept de nation dans un monde en mutation

ATS

29.11.2025 - 10:10

L'exposition itinérante «Place des Nations» ouvrira à l'Université de Genève (Unige) le 3 décembre, avant d'être exposée sur la Place des Nations l'année prochaine et de partir voyager dans plusieurs pays. Elle remet en question le concept de «nation» dans un monde en profonde mutation.

Une exposition interroge le concept de nation, dans le contexte d'un monde en mutation et de changement climatique à l'Université de Genève, à partir du 3 décembre. Elle sera ensuite complétée avant d'être exposée à la Place des Nations en 2026 (image d'illustration).
Une exposition interroge le concept de nation, dans le contexte d'un monde en mutation et de changement climatique à l'Université de Genève, à partir du 3 décembre. Elle sera ensuite complétée avant d'être exposée à la Place des Nations en 2026 (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

29.11.2025, 10:10

Des colonnes de 2,5 mètres de haut drapées de toiles imprimées, pour illustrer chacune une nation. A chacune y est lié un texte, ainsi qu'une image satellite ou aérienne, indique l'Unige dans un communiqué.

En questionnant le sens du concept de nation et sa pertinence à l'époque de la crise climatique, l'exposition aimerait «relier la singularité des peuples au-delà des frontières, faire dialoguer les territoires sur le thème de l'adaptation et raviver un imaginaire du monde partagé et vivant», explique l'université.

L'auteur des textes, le cosmographe et enseignant à Sciences Po Paris Maxime Blondeau donnera une conférence intitulée «Un nouveau regard sur les Nations» le soir de l'ouverture. L'exposition est une version-pilote, qui contient sept colonnes. Le projet final sera installé à la Place des Nations en 2026 et comptera 50 colonnes, représentants 195 nations.

