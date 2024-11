Genève sans train ce week-end: préparez vos déplacements !

Les CFF mettent en service le nouveau centre de commandes informatisé de la gare de Genève du 21 au 25 novembre 2024. Cette transition entraînera une interruption totale du trafic ferroviaire en gare de Genève du samedi 23 novembre, à 19h, au dimanche 24 novembre, à 15h.

Un dispositif de substitution par bus, cars et trams est déployé. Les CFF recommandent de consulter l’horaire en ligne avant chaque voyage. À noter que, dès le 24 novembre, la numérotation des voies en gare de Genève sera modifiée. Voici tous les détails

Interruption du trafic et substitutions prévues

La transition vers le nouvel enclenchement provoquera une interruption totale du trafic ferroviaire entre Coppet – Genève – Genève-Aéroport – Bellegarde (F) – Annemasse (F) du samedi 23 novembre, à 19h, au dimanche 24 novembre, à 15h. Des bus, cars et trams assureront les liaisons.

De plus, du vendredi 22 novembre, à 19h50, au lundi 25 novembre, à 4h30, les horaires du Léman Express et du TER SNCF seront modifiés, et les TGV Lyria ne circuleront pas entre Genève et Bellegarde. Des solutions de remplacement sont mises en place.

Plus de 70 assistants clientèle seront présents dans les gares pour accompagner les voyageurs durant cette période.

Accès à l’Aéroport de Genève

L’accès à l’Aéroport de Genève sera prolongé d’environ 30 minutes. Les trains s’arrêtent à Nyon, où des bus directs assureront la liaison avec l’aéroport. Pour les voyageurs venant d’Annemasse, les trains du Léman Express s’arrêteront à Lancy Pont-Rouge, avec une correspondance par le tram 15 et la ligne de bus 5 renforcée.

Impacts sur la circulation autour de Cornavin

Les bus de substitution nécessitent une réorganisation de la place Cornavin, avec la fermeture du passage des Alpes pour les véhicules privés (sens descendant réservé aux bus et taxis).

La prise en charge des taxis sera déplacée au parking souterrain. Les cheminements piétons restent accessibles, et les cyclistes devront mettre pied à terre dans le sens montant.

Numérotation des voies modifiée

À partir du dimanche 24 novembre, à 15h, la numérotation des voies changera : la voie 5 deviendra la voie 10, et les voies 6, 7 et 8 deviendront respectivement les voies 5, 6 et 7. Ces ajustements anticipent la future configuration de la gare avec ses voies en surface numérotées de 1 à 7.

Le véritable « cerveau » de la gare

Construit entre 2019 et 2024, le nouvel enclenchement de Genève contrôle les aiguillages et signaux ferroviaires de la gare. Les travaux ont permis de bâtir un nouveau bâtiment accueillant 88 armoires électriques, de renouveler les installations de sécurité et de créer un tunnel à câbles de 110 mètres sous les voies. En 2024, des tests approfondis ont validé le fonctionnement des nouvelles infrastructures.

Un centre de commandes informatisé unique en Suisse

Avec 1 500 éléments commandés et 230 kilomètres de câbles, l’enclenchement de Genève devient le plus grand centre de commandes informatisé des CFF. Ce projet de 116 millions de francs prépare la gare à la future hausse de fréquentation sur l’axe Lausanne-Genève et à la construction d’une gare souterraine.

Les CFF invitent les voyageurs à consulter les informations détaillées sur cff.ch/genevesanstrains