Interventions reportées : l’Hôpital fribourgeois est sous pression

Les points forts du jour

FISCALITE : Le comité interpartis en faveur de l'imposition individuelle, composé du PS, des Vert-e-s, du PLR et du PVL ainsi que d'organisations économiques, présente ses arguments jeudi en conférence de presse, en vue de la votation du 8 mars. Selon lui, la réforme supprime la «pénalisation du mariage» et rend le système fiscal plus simple et équitable. Elle incite aussi tout le monde à exercer une activité lucrative et permet de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Deux référendums ont été lancés contre le projet: par le Centre, l’UDC, le PEV et l’UDF d'une part, et par dix cantons d'autre part.

SERVICE CIVIL : une alliance autour de la Fédération suisse pour le service civil (CIVIVA) dépose les signatures pour sauver le service civil. Elle estime que les durcissements décidés par le Parlement ne profitent pas à l'armée. Les mesures de dissuasion ont pour conséquence une baisse de 40% du nombre de civilistes, autant de personnes qui manqueront dans les secteurs où il y a aujourd'hui une pénurie de personnel.

POLLUTION À LA DIOXINE : Le canton de Vaud et la Ville de Lausanne vont faire le point jeudi sur la question de la pollution des sols à la dioxine dans la région lausannoise. Le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos et la municipale Natach Litzistorf présenteront l'avancement des travaux en cours.

OSCE : Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rend ce jeudi au siège de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), à Vienne, pour l'ouverture officielle de la présidence. C'est la troisième fois que la Suisse préside cette organisation, après 1996 et 2014. La Confédération caresse l'espoir que l'OSCE se tienne prête à jouer un rôle en cas de paix en Ukraine. L'organisation regroupe 57 Etats, dont la Russie, malgré son agression chez son voisin.

OUGANDA : L'Ouganda votera jeudi pour des élections présidentielle et législatives que le chef d'Etat sortant Yoweri Museveni, après 40 années de règne, semble assuré de remporter, beaucoup redoutant une vague de répression en marge du scrutin. Le président ougandais, âgé de 81 ans, est opposé à Bobi Wine, le nom de scène de Robert Kyagulanyi, 43 ans.

Vu dans la presse

MIGRATION : La Confédération a légèrement manqué son objectif en matière d’emploi des personnes bénéficiant du statut de protection S, selon Blick. L’objectif était que, d’ici fin 2025, la moitié des personnes titulaires du statut S vivant en Suisse depuis au moins trois ans exercent une activité professionnelle. Or, à fin novembre 2025, le taux correspondant s’élevait à environ 46 %. «Les cantons qui n’ont pas atteint cet objectif doivent redoubler d’efforts et présenter des plans de mesures supplémentaires», a déclaré une porte-parole du Secrétariat d’État aux migrations au quotidien. Le Conseil fédéral attend de l’ensemble des acteurs concernés que le taux d’activité professionnelle continue d’augmenter d’ici fin 2026.

CYBERATTAQUE : Des clients d’Eurail, opérateur ferroviaire européen et partenaire des CFF, ont été informés d’une cyberattaque ayant potentiellement exposé leurs données personnelles, rapportent Le Courrier et des sites alémaniques de Tamedia. Selon l’entreprise, des informations d’identité, de contact et liées au passeport pourraient avoir été consultées à la suite d’une intrusion dans ses systèmes. A ce stade, aucune utilisation frauduleuse n’a été constatée, mais l’opérateur recommande de changer les mots de passe et de rester vigilant. Les CFF confirment être partenaires d’Eurail, tout en assurant qu’aucune donnée de leur clientèle n’est touchée, leurs systèmes n’étant pas connectés. Par précaution, certaines interfaces techniques ont été désactivées. Eurail collabore avec des experts en cybersécurité et a informé les autorités européennes.

FRIBOURG : En ce début d’année 2026, l’Hôpital fribourgeois (HFR) fait face à une forte surcharge sur l’ensemble de ses sites et a dû reporter une quarantaine d'interventions non urgentes, rapporte La Liberté. Comme d’autres hôpitaux suisses, l'HFR subit un taux d’occupation élevé des lits en raison de l’épidémie de grippe et de la hausse des accidents de sports d’hiver. À cela s’ajoutent des patients en attente de placement en EMS, qui occupent actuellement 23 lits, une situation jugée habituelle mais contributive à la tension globale. Des lits temporaires ont été ouverts. La direction assure que cette situation est saisonnière, malgré un contexte financier difficile et une perte prévue de 25,6 millions de francs en 2026.

COMMERCE DE DÉTAIL : L’entreprise de distributeurs automatiques Selecta transfère son siège principal de Cham (ZG) à Londres. Le personnel a été informé de cette décision mardi, le CEO de Selecta, Venkie Shantaram, a confirmé l'information à CH Media. La comptabilité, les affaires juridiques et fiscales continueront toutefois d’être gérées depuis Cham. En revanche, la direction de l’entreprise opérera désormais depuis Londres. Le nouveau responsable des ressources humaines ainsi que le nouveau directeur financier, qui prendra ses fonctions fin janvier, travailleront à Londres. Le site suisse de Kirchberg (BE) ne subit, pour sa part, pas de modification.

PROTECTION DES ANIMAUX : En raison d’un éventuel durcissement de la législation suisse sur l’importation de fourrure, le républicain Tom Tiffany s’est adressé à l’ambassadeur de Suisse à Washington, rapporte la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Le Département fédéral de l’économie a indiqué au journal être en contact avec les milieux concernés. Tom Tiffany représente l’État du Wisconsin, où se trouvent des dizaines d’élevages de visons, que le politicien estime menacés par les restrictions d’importation envisagées. Les États-Unis considèrent les restrictions commerciales comme des «mesures hostiles», a par ailleurs averti le directeur général de l’International Fur Federation, Mark Oaten. Bien qu’une faible part des importations suisses de fourrure provienne des États-Unis, les propos de M. Oaten pourraient, selon la NZZ, trouver un certain écho auprès de responsables politiques suisses dans le contexte des négociations douanières.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : La conseillère fédérale Viola Amherd annonce sa démission pour mars 2025. La centriste haut-valaisanne avait été élue au gouvernement le 5 décembre 2018.

- Il y a un an (2025) : Décès du réalisateur américain David Lynch ("Twin Peaks», «Mulholland Drive», «Blue Velvet").

- Il y a 10 ans (2016) : Un attentat djihadiste frappe des bars et hôtels du centre-ville de la capitale burkinabè Ouagadougou. L'attaque fait 30 morts et 71 blessés, en majorité des étrangers. Deux Suisses sont tués: l'ancien président de La Poste et ancien conseiller national Jean-Noël Rey (PS/VS) et l'ex-député socialiste au Grand Conseil valaisan Georgie Lamon.

- Il y a 20 ans (2001) : Fondation de l'encyclopédie libre Wikipédia.

- Il y a 75 ans (1951) : Décès du mathématicien et joueur d'échecs suisse Erwin Voellmy. Sa table des logarithmes a longtemps été utilisée dans les écoles suisses, jusqu'à ce que les calculatrices deviennent courantes.

- Il y a 75 ans (1951) : La «sorcière de Buchenwald», Ilse Koch, épouse du commandant du camp de concentration de Buchenwald, Karl Otto Koch, est condamnée à la prison à vie pour incitation au meurtre et mauvais traitements physiques graves.

- Il y a 100 ans (1926) : Naissance de l'actrice austro-suisse Maria Schell, l'une des plus grandes stars du cinéma allemand des années 1950 et 1960 ("Le Dernier Pont», «Gervaise», «Nuits Blanches», «La Ruée vers l'Ouest"). Elle est décédée en 2005.

Le dicton du jour

S'il gèle à la Saint-Maur, La moitié de l'hiver est dehors