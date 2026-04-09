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Jour de deuil en Iran Hommage national à Ali Khamenei, tué il y a 40 jours

ATS

9.4.2026 - 11:53

Des milliers d'Iraniens rendent hommage jeudi à l'ancien guide suprême Ali Khamenei, au pouvoir en Iran durant près de quatre décennies et tué le 28 février au premier jour de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.

Une femme tient une photo représentant le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei (en haut) et son père, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême assassiné, tandis que des partisans du gouvernement se rassemblent pour commémorer le quarantième jour de sa mort à Téhéran, en Iran, le jeudi 9 avril 2026. (Photo AP/Vahid Salemi)
Une femme tient une photo représentant le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei (en haut) et son père, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême assassiné, tandis que des partisans du gouvernement se rassemblent pour commémorer le quarantième jour de sa mort à Téhéran, en Iran, le jeudi 9 avril 2026. (Photo AP/Vahid Salemi)
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.04.2026, 11:53

Son fils Mojtaba, qui lui a succédé début mars, n'a fait aucune apparition publique depuis. Sa présence jeudi semble à ce stade peu probable alors qu'il a été blessé dans une frappe d'après des responsables iraniens.

Selon des images de la télévision d'Etat, des milliers de personnes, portraits du défunt en main et agitant des drapeaux de la République islamique, participent à des rassemblements organisés aux quatre coins du pays.

Ils se déroulent notamment à Ourmia (nord-ouest), Gorgan (nord-est) mais aussi à Téhéran, où les bombardements ont cessé depuis l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi.

L'hommage national a débuté à 9h40 (8h10 suisses). Le 28 février, précisément à cette heure, des frappes tuaient Ali Khamenei dans sa résidence à Téhéran, avec des dizaines de hauts gradés et responsables.

Cette attaque avait marqué le début d'un conflit qui a ensuite embrasé tout le Moyen-Orient, l'Iran ripostant contre Israël et des intérêts américains dans le Golfe. Du fait de la guerre, des funérailles nationales pour Ali Khamenei, d'abord annoncées, n'avaient finalement pu être organisées.

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