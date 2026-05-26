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Moyen-Orient Iran: l'armée américaine frappe des sites de lancement de missiles

ATS

26.5.2026 - 02:28

L'armée américaine affirme avoir visé des sites de lancement de missiles en Iran et des navires qui tentaient de placer des mines dans le détroit d'Ormuz (archives).
L'armée américaine affirme avoir visé des sites de lancement de missiles en Iran et des navires qui tentaient de placer des mines dans le détroit d'Ormuz (archives).
ATS

L'armée américaine a annoncé lundi avoir mené des frappes dans le sud de l'Iran, visant des sites de lancement de missiles et des navires qui tentaient de placer des mines. Un cessez-le-feu est en vigueur dans la guerre opposant les deux pays.

Keystone-SDA

26.05.2026, 02:28

«Les forces américaines ont mené aujourd'hui des frappes d'autodéfense dans le sud de l'Iran afin de protéger nos troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines», a déclaré le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) dans un communiqué.

L'armée américaine a précisé «faire preuve de retenue durant le cessez-le-feu en cours», alors que Washington et Téhéran ont fait état ces derniers jours de progrès dans leurs négociations en cours pour parvenir à un accord.

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