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Cadre discret et fiable Accord USA-Iran : la Suisse ne dévoile ni les participants ni les échanges

ATS

20.6.2026 - 13:58

La Suisse accueille actuellement au Bürgenstock des échanges diplomatiques liés à la mise en œuvre du mémorandum d'entente conclu entre les États-Unis et l'Iran. Plusieurs représentants de différents pays participent à ces discussions.

Selon les informations communiquées samedi par le  DFAE, des diplomates de plusieurs pays poursuivent leurs efforts afin de maintenir le dialogue entre les parties concernées (image d'illustration).
Selon les informations communiquées samedi par le  DFAE, des diplomates de plusieurs pays poursuivent leurs efforts afin de maintenir le dialogue entre les parties concernées (image d'illustration).
DFAE

Keystone-SDA

20.06.2026, 13:58

La Suisse continue de mettre à disposition un cadre discret et fiable pour ces rencontres diplomatiques. Selon les informations communiquées samedi par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site internet, des diplomates de plusieurs pays poursuivent leurs efforts afin de maintenir le dialogue entre les parties concernées.

Pour des raisons de confidentialité, aucune précision supplémentaire n'a été fournie concernant l'identité des participants ni le contenu des discussions en cours.

Accord Iran - USA. Pas de discussions vendredi au Bürgenstock

Accord Iran - USAPas de discussions vendredi au Bürgenstock

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