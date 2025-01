L'autorité judiciaire iranienne a affirmé mercredi qu'un ressortissant suisse, décédé le 9 janvier dans une prison iranienne, avait été arrêté pour avoir pris des photos d'un site militaire interdit. L'homme aurait aussi «collaboré avec des gouvernements hostiles».

Le Département d'Ignazio Cassis a exigé de Téhéran des informations détaillées sur les raisons de l'arrestation de son ressortissant et une enquête complète sur les circonstances de son décès (image d'ilustration). ATS

L'Iran avait fait état début janvier du suicide de cet homme, accusé d'espionnage et incarcéré dans la prison de Semnan (est). «Il est entré en Iran en tant que touriste au mois (iranien) de mehr (septembre-octobre, NDLR) avec une voiture privée équipée de divers équipements aux applications diverses», a annoncé le porte-parole de la justice iranienne, Asghar Jahangir, dans sa conférence de presse hebdomadaire.

M. Jahangir n'a pas révélé des informations sur l'identité de l'homme mais a précisé qu'il «était né en Namibie» et «était ressortissant suisse». «Il a été accusé d'avoir pris des photos de zones militaires interdites et de collaborer avec des gouvernements hostiles, et a été transféré en prison», a-t-il ajouté.