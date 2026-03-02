  1. Clients Privés
Iran Plus de 4000 touristes suisses bloqués dans la région

ATS

2.3.2026 - 12:59

Plus de 4000 touristes suisses sont bloqués dans la région du Moyen-Orient après l'opération militaire américaine en Iran. Le DFAE est en contact avec la compagnie aérienne Swiss pour trouver une solution de rapatriement. Il ne fait état d'aucune victime suisse.

Plus de 4000 touristes helvétiques sont actuellement coincés en raison de la fermeture de l'espace aérien (archives).
Plus de 4000 touristes helvétiques sont actuellement coincés en raison de la fermeture de l'espace aérien (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.03.2026, 12:59

02.03.2026, 14:04

«Nous n'avons pas connaissance d'un ou une Suisse victime d'une frappe ou blessé», a déclaré lundi devant la presse Marianne Jenni, directrice de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Son service travaille pour soutenir les citoyens suisses se trouvant dans la région, a-t-elle ajouté. Plus de 4000 touristes helvétiques répartis dans les pays du Moyen-Orient et du Golfe sont actuellement coincés en raison de la fermeture de l'espace aérien. La grande majorité d'entre eux se trouve aux Emirats arabes unis.

Il n'existe actuellement pas de solution pour rapatrier ces personnes, a déclaré Mme Jenni. Le DFAE est en contact avec la compagnie aérienne Swiss et celles de pays partenaires pour en préparer une. «J'espère que les voyageurs suisses pourront rentrer via un vol commercial une fois que l'espace aérien aura réouvert», a-t-elle dit.

Plus de 1000 personnes ont contacté la helpline mise en place par le DFAE depuis l'embrasement de la situation au Moyen-Orient samedi. Le nombre de personnes enregistrées sur l'application Travel Admin qui permet de tracer les voyageurs ayant besoin d'un soutien a augmenté ces derniers jours, selon Mme Jenni.

Craintes d'un scénario similaire à l'Irak

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a exprimé les condoléances du gouvernement auprès des victimes des frappes et contre-frappes survenues dans la région. Il s'exprimait en marge d'un événement à Grandson (VD).

Le Tessinois a dit craindre une situation similaire à celle en Irak il y a trente ans. «Je ne crois pas qu'une action militaire puisse tout mettre en ordre», a-t-il déclaré, quelques jours après la tenue à Genève de pourparlers entre Washington et Téhéran.

Des progrès ont été faits pendant les discussions, a déclaré le conseiller fédéral. Mais ils n'ont pas satisfait les Etats-Unis, qui ont pris la décision de mener une opération contre l'Iran.

L'attaque menée conjointement avec Israël dans la nuit de samedi à dimanche a abouti à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. L'Iran a répliqué en menant des frappes sur la plupart des monarchies du Golfe, faisant craindre un conflit d'envergure dans la région.

