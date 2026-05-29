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Moyen-Orient Iran: Trump ne signera que si ses «lignes rouges sont satisfaites»

ATS

30.5.2026 - 00:43

Donald Trump avait présenté la réunion sur l'Iran dans la «Situation Room» comme décisive (archives).
Donald Trump avait présenté la réunion sur l'Iran dans la «Situation Room» comme décisive (archives).
ATS

Tout accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre ne sera signé par le président américain Donald Trump que si ses «lignes rouges sont satisfaites», a assuré vendredi la Maison-Blanche. La réunion décrite comme décisive par M. Trump n'a débouché sur aucune annonce.

Keystone-SDA

30.05.2026, 00:43

30.05.2026, 00:57

Après des affrontements cette semaine, les plus graves depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 8 avril, des sources à Washington avaient évoqué jeudi un cadre d'accord prévoyant une extension de 60 jours du cessez-le-feu.

Mais le président américain temporise et a tenu une réunion à la Maison-Blanche vendredi après-midi lors de laquelle il devait prendre une «décision finale» sur un possible accord avec Téhéran. La réunion, qui a duré deux heures, n'a toutefois débouché sur aucune annonce dans l'immédiat.

«L'Iran doit accepter qu'il n'aura jamais d'arme nucléaire. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s'engager à le déminer, a énuméré le dirigeant avant la réunion sur son réseau social Truth Social. Donald Trump a également demandé, tout en lettres capitales, à ce que le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran soit «détruit».

«Les échanges se poursuivent»

Dans la soirée, un responsable de la Maison-Blanche a affirmé que «le président Trump ne signera un accord que s'il est bon pour [les Etats-Unis d']Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites». «L'Iran ne peut pas avoir d'arme nucléaire», a réitéré cette source dans une déclaration transmise à l'AFP.

«Les échanges se poursuivent, mais aucun accord final n'a encore été conclu», avait affirmé le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, en réaction aux propos de Donald Trump.

Il a par ailleurs démenti toute discussion à ce stade sur la question nucléaire et a défendu «la situation spéciale» du détroit d'Ormuz, en raison de sa localisation géographique dans les eaux territoriales de l'Iran et d'Oman.

«Trump a affirmé que l'Iran était tenu d'ouvrir le détroit d'Ormuz sans frais de péage, alors qu'aucune clause de ce type ne figure dans le texte de l'accord», selon les sources citées par Fars. La destruction des matières nucléaires de l'Iran n'y figure pas non plus, ont-elles ajouté.

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