La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a promis mardi que de nouvelles sanctions contre Téhéran allaient être «rapidement» proposées aux 27. Elle a qualifié le bilan des victimes de la répression des manifestations en Iran d'«effroyable».

«De nouvelles sanctions visant les responsables de la répression seront rapidement proposées», a-t-elle indiqué sur le réseau social X.