Benyamin Netanyahou refuse de fixer un calendrier de fin de guerre en Iran (archives). ATS

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a estimé lundi avoir atteint plus de la moitié de ses objectifs de guerre contre l'Iran, au cours d'un entretien accordé à la chaîne télévisée Newsmax. Il n'a toutefois pas annoncé un calendrier plus précis.

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«La moitié du chemin est clairement dépassée. Mais je ne veux pas fixer de calendrier», a répondu le dirigeant politique, au 31e jour de la guerre contre l'Iran, en précisant qu'il parlait «en termes de missions et pas nécessairement en termes de durée».

«Je pense que nous avons accompli beaucoup de choses. Nous avons affaibli ce régime. Nous leur avons vraiment porté un coup très dur», a-t-il déclaré. «Nous avons tué des milliers de membres» des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la république islamique, et «tué leurs chefs», a poursuivi le premier ministre israélien.

«Nous sommes sur le point d'achever leur industrie d'armement. Toute leur base industrielle, en détruisant tout, des usines entières et le programme nucléaire lui-même», a-t-il encore énuméré.

Le régime «va s'effondrer»

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a estimé plus tôt dans la journée que la guerre, déclenchée par une offensive israélo-américaine le 28 février, durerait encore «des semaines» plutôt que «des mois» en se disant optimiste sur la possibilité de pouvoir travailler avec des éléments au sein du gouvernement iranien. Le président américain Donald Trump avait initialement évalué entre quatre et six semaines la durée des opérations militaires.

«A terme, je pense que ce régime va s'effondrer de l'intérieur», a par ailleurs considéré Benyamin Netanyahou, en répétant que ce n'était pas l'objectif de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.

«Mais pour l'instant, en ce moment, ce que nous faisons, c'est simplement altérer ses capacités militaires, ses capacités balistiques, sa capacité nucléaire et aussi l'affaiblir de l'intérieur», a-t-il ajouté.

Donald Trump s'était vanté la veille d'avoir déjà obtenu un «changement de régime» en Iran grâce aux frappes qui ont tué le guide suprême iranien Ali Khamenei et de nombreux hauts responsables de la république islamique.

«Nous avons affaire à des personnes différentes de celles auxquelles quiconque a eu affaire auparavant», avait-il argumenté. «C'est tout un autre groupe de personnes. Donc, je considérerais que c'est un changement de régime».