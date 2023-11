L'accord prévoit une accalmie dans les combats à Gaza pendant la libération des otages. ATS

Le gouvernement israélien a approuvé mercredi l'accord prévoyant la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. Les libérations doivent s'étaler sur quatre jours.

«Le gouvernement a approuvé les grandes lignes de la première étape d'un accord, selon lequel au moins 50 personnes enlevées, des femmes et des enfants, seront libérées pendant quatre jours au cours desquels il y aura une accalmie dans les combats», selon un communiqué du gouvernement israélien.

Environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste, au pouvoir dans la bande de Gaza, contre Israël le 7 octobre. Le Hamas s'est félicité de l'accord de «trêve humanitaire» à Gaza, dans un communiqué.

Selon des sources proches des pourparlers, l'accord prévoit, dans cette première phase pouvant être renouvelée, la libération de 50 otages, en échange de celle de 150 Palestiniens prisonniers en Israël.

Au terme de cette phase, Israël garde le cap sur son objectif «d'éliminer» le Hamas et de favoriser la libération des autres otages entre les mains du mouvement islamiste palestinien, a indiqué le gouvernement.

«Le gouvernement israélien, l'armée israélienne et les forces de sécurité poursuivront la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées, éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'État d'Israël depuis Gaza», a-t-il ajouté.

ATS