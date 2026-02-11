Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée

Jacques Moretti est auditionné par la justice valaisanne, ce mercredi. Pour le gérant du bar «Le Constellation», dont l'incendie a fait 41 morts et 115 blessés, il s'agit de la troisième audition, la deuxième comme prévenu. Une mère de victimes assiste aux débats.

Jacques Moretti se présente pour son audition à Sion accompagné de son épouse Jessica Drame de Crans-Montana : les auditions se poursuivent au campus Energypolis de Sion. Mercredi, le gérant du bar "Le Constellation", Jacques Moretti, fait face aux avocats. Son épouse, Jessica, sera également entendue jeudi, par la justice valaisanne. 11.02.2026

Keystone-SDA ATS

Les 9 et 20 janvier derniers, le ressortissant corse avait dû répondre aux questions du pool de procureures en charge de l'affaire. Il avait pu donner sa version des faits. Ce mercredi, Jacques Moretti est confronté à plusieurs dizaines d'avocats de victimes, le Ministère public ayant choisi de leur donner du temps pour qu'ils puissent poser leurs questions.

«Les victimes attendent de cette audition que Jacques Moretti réponde clairement (à leurs) questionnements», a corroboré Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat vaudois de familles touchées par le drame. «J’ai cet espoir, mais aucune certitude.»

Plusieurs thématiques abordées

Cette audition, prévue toute la journée, doit également permettre de confronter le gérant aux déclarations de ces derniers jours, celles de l'actuel et de l'ancien chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana.

Selon Me Fabrizio Ventimiglia, avocat italien de parties civiles, plusieurs thèmes seront abordés, aujourd'hui, notamment ceux liés à la sécurité, mais aussi au nombre de personnes présentes au moment du drame ainsi que sur la vente d'alcool à des mineurs."

Convoqué pour 09h30, Jacques Moretti est arrivé vers 09h15, en compagnie de son épouse Jessica. Tous deux sont entrés par une porte latérale du campus Energypolis à Sion, lieu de son audition. Ils n'ont fait aucune déclaration devant le parterre de journalistes présents.

«J'attends des réponses»

Mère de deux jeunes filles brûlées lors de la nuit du réveillon, la Valaisanne Leila Micheloud a choisi d’assister aux débats, en compagnie de son avocat, Me Sébastien Fanti. «Ma présence, c’est mon chemin de guérison», a-t-elle expliqué. «En étant là, je démontre que les victimes ne sont pas simplement des noms sur une liste, mais qu'elles ont aussi des visages. J’attends des réponses. La vérité. Rien de plus».

Et la maman d'ajouter: «mes enfants ont été à la porte de la mort. Depuis ce moment-là, je n’ai plus peur de rien. J’ai fait le choix d’être là pour mes enfants, qui font partie des victimes.»

Placé en détention provisoire, le 9 janvier dernier, Jacques Moretti a été relâché, 14 jours plus tard après le paiement d’une caution de 200'000 francs et placé comme son épouse sous mesures de contrainte. Le couple est actuellement poursuivi pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

Dans un confinement total

L'épouse de Jacques Moretti, Jessica Moretti, sera entendue par la justice valaisanne jeudi matin, une nouvelle fois en présence des avocats des victimes, qui pourront, alors, la questionner.

«Les rendez-vous judiciaires sont évidemment importants» pour Jacques et Jessica Moretti. C’est une épreuve et ce qui la renforce, c’est qu’ils la vivent dans un confinement total", a affirmé Maître Yaël Hayat, avocate de Jessica Moretti, sur franceinfo, ce mercredi matin. «Ils l'ont dit depuis le début, ils ne veulent ni ne cherchent à se soustraire à la justice.»

«Plus l’enquête avancera, plus les Moretti pourront avancer», a encore ajouté l'avocate genevoise, devant le campus Energypolis, juste avant le début de l'audition du jour.

