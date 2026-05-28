«J'ai comprimé la blessure jusqu'à l'arrivée des secours»Une lectrice de blue News raconte l'agression à Winterthur
Noemi Hüsser
28.5.2026
Jeudi matin, trois personnes ont été blessées lors d’une attaque au couteau à la gare de Winterthour. Le suspect présumé, un homme de 31 ans, a été interpellé sur place par la police. Une témoin de la scène a relaté les faits à blue News.
Rédaction blue News
28.05.2026, 14:18
28.05.2026, 14:47
Noemi Hüsser
Pas le temps ? blue News résume pour toi
Jeudi matin, à Winterthour, un Suisse de 31 ans aurait blessé trois personnes à la gare avec une arme blanche.
Une témoin oculaire rapporte à blue News que l'agresseur a crié "Allahu Akbar". Elle aurait ensuite porté secours à une personne blessée par un coup de couteau à la jambe.
Selon la témoin, un couteau de cuisine dentelé et ensanglanté se trouvait sur les lieux.
Jeudi matin, un Suisse de 31 ans aurait blessé trois personnes à l’arme blanche à la gare de Winterthour. Le suspect présumé a été arrêté directement sur les lieux par les forces de l’ordre, indique la police.
Un témoin interrogé par le «Tages-Anzeiger» affirme que l’agresseur aurait crié «Allahu Akbar» («Dieu est le plus grand»). Une autre témoin, qui a contacté blue News sous couvert d’anonymat, confirme également cette version.
Elle se trouvait à l’arrêt de bus près de la gare de Winterthour, peu après 8h30, sur le chemin du retour après une nuit de travail dans le secteur de la santé, lorsqu’elle a entendu des cris stridents. Elle a ensuite aperçu un homme s’enfuir en courant. «Je me suis dit: on ne sprinte comme ça que si quelque chose s’est passé», raconte-t-elle.
«On aurait dit un couteau de cuisine»
Sans hésiter, elle s’est alors dirigée vers la gare pour voir si elle pouvait apporter son aide. Sur place, elle a découvert deux des trois blessés. «L’un d’eux avait du sang sur la jambe. Il m’a dit qu’un couteau y était encore planté.» L’arme aurait ensuite été retrouvée à quelques mètres de là, posée au sol, couverte de sang. «Elle ressemblait à un couteau de cuisine, pointu, avec une lame grossièrement dentelée», précise-t-elle.
La témoin dit avoir ensuite assisté le blessé en comprimant sa plaie jusqu’à l’arrivée des secours et de la police. Elle n’a pas vu directement l’auteur présumé des faits: elle l’a seulement aperçu au loin, au sol, déjà maîtrisé par les forces de l’ordre. Après avoir montré à la police où se trouvait le couteau, elle est rentrée chez elle.
Le porte-parole de la police cantonale, Roger Bonetti, a indiqué que les enquêteurs exploraient toutes les pistes. La présomption d’innocence demeure pleinement applicable.
Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.