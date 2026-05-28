Jeudi matin, trois personnes ont été blessées lors d’une attaque au couteau à la gare de Winterthour. Le suspect présumé, un homme de 31 ans, a été interpellé sur place par la police. Une témoin de la scène a relaté les faits à blue News.

Une témoin oculaire a raconté à blue News qu'elle se trouvait à l'arrêt de bus de la gare de Winterthur lorsqu'elle a entendu quelqu'un hurler. Screenshot Google Maps

Rédaction blue News Noemi Hüsser

Pas le temps ? blue News résume pour toi Jeudi matin, à Winterthour, un Suisse de 31 ans aurait blessé trois personnes à la gare avec une arme blanche.

Une témoin oculaire rapporte à blue News que l'agresseur a crié "Allahu Akbar". Elle aurait ensuite porté secours à une personne blessée par un coup de couteau à la jambe.

Selon la témoin, un couteau de cuisine dentelé et ensanglanté se trouvait sur les lieux. Montre plus

Jeudi matin, un Suisse de 31 ans aurait blessé trois personnes à l’arme blanche à la gare de Winterthour. Le suspect présumé a été arrêté directement sur les lieux par les forces de l’ordre, indique la police.

Un témoin interrogé par le «Tages-Anzeiger» affirme que l’agresseur aurait crié «Allahu Akbar» («Dieu est le plus grand»). Une autre témoin, qui a contacté blue News sous couvert d’anonymat, confirme également cette version.

Elle se trouvait à l’arrêt de bus près de la gare de Winterthour, peu après 8h30, sur le chemin du retour après une nuit de travail dans le secteur de la santé, lorsqu’elle a entendu des cris stridents. Elle a ensuite aperçu un homme s’enfuir en courant. «Je me suis dit: on ne sprinte comme ça que si quelque chose s’est passé», raconte-t-elle.

«On aurait dit un couteau de cuisine»

Sans hésiter, elle s’est alors dirigée vers la gare pour voir si elle pouvait apporter son aide. Sur place, elle a découvert deux des trois blessés. «L’un d’eux avait du sang sur la jambe. Il m’a dit qu’un couteau y était encore planté.» L’arme aurait ensuite été retrouvée à quelques mètres de là, posée au sol, couverte de sang. «Elle ressemblait à un couteau de cuisine, pointu, avec une lame grossièrement dentelée», précise-t-elle.

Une partie de la gare a été bouclée, les barrières ont été retirées vers midi. BRK News

La témoin dit avoir ensuite assisté le blessé en comprimant sa plaie jusqu’à l’arrivée des secours et de la police. Elle n’a pas vu directement l’auteur présumé des faits: elle l’a seulement aperçu au loin, au sol, déjà maîtrisé par les forces de l’ordre. Après avoir montré à la police où se trouvait le couteau, elle est rentrée chez elle.

Le porte-parole de la police cantonale, Roger Bonetti, a indiqué que les enquêteurs exploraient toutes les pistes. La présomption d’innocence demeure pleinement applicable.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.