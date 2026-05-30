Tandis que Mark Zuckerberg s’offre une villa à 170 millions de dollars, le marché suisse de l’immobilier de prestige cultive une discrétion bien plus marquée. Benjamin Stamm, de Walde Immobilien, nous ouvre les portes de cet univers et en décrypte les codes.

Au bord du lac de Zurich, on trouve quelques belles villas. KEYSTONE

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi En Amérique, il y a beaucoup de grandes villas. Comme par exemple la nouvelle maison de Mark Zuckerberg.

Elle compte entre autres neuf chambres et onze salles de bains et a coûté 170 millions de dollars américains.

En Suisse aussi, il existe un marché de l'immobilier de luxe, mais avec beaucoup plus de retenue.

Benjamin Stamm de Walde Immobilien en donne un aperçu à blue News. Montre plus

Benjamin Stamm, Mark Zuckerberg a récemment acquis une villa pour quelque 170 millions de dollars. La propriété comprend notamment neuf chambres et onze salles de bains. Dans quelles gammes de prix se situent les maisons que vous vendez?

Nous commercialisons différents types de biens immobiliers, notamment des villas de tailles très diverses. Le nombre de chambres à coucher est souvent un critère central dans les discussions avec les acheteurs, contrairement au nombre de salles de bains, qui joue un rôle plus secondaire.

Aux États-Unis, il est courant que chaque chambre dispose de sa propre salle de bains. En Suisse, cette configuration ne fait pas partie des usages. Dans les grandes villas, on compte généralement entre trois et cinq salles de bains, cinq constituant déjà un niveau relativement rare. Le modèle le plus répandu consiste à prévoir une salle de bains par étage. En revanche, il est fréquent que la chambre parentale soit directement reliée à sa propre salle de bains.

À propos de la personne zvg Benjamin Stamm travaille dans le secteur immobilier depuis près de vingt-cinq ans. Il exerce aujourd’hui au sein de Walde Immobilien, l’un des acteurs majeurs du segment haut de gamme. Il est responsable de la région de la rive droite du lac de Zurich.

Les Américains ont-ils donc des goûts plus fastueux que les Suisses?

On peut effectivement dire qu’aux États-Unis, tout est souvent conçu à plus grande échelle. Le pays lui-même est sans commune mesure avec la Suisse, et cela se reflète aussi dans l’immobilier. La propriété de Zuckerberg s’étend sur environ 8 000 mètres carrés. De telles dimensions sont extrêmement rares en Suisse, en particulier pour une résidence privée. Il existe certes de vastes parcelles, mais elles atteignent rarement une telle ampleur.

Le cas de Zuckerberg est exceptionnel. Les Suisses sont-ils, de manière générale, plus réservés, notamment lorsqu’il est question de propriété immobilière ? On dit souvent qu’en Suisse, on évoque volontiers tout sauf sa fortune.

De manière générale, la discrétion et le respect de la sphère privée restent des valeurs très ancrées en Suisse. Les acquéreurs de ce type de biens sont souvent des Suisses déjà établis dans le pays, mais aussi des expatriés. Entre ces deux catégories, les différences sont assez marquées.

Les expatriés, majoritairement originaires d’Europe, arrivent souvent avec d’autres attentes et une autre conception de l’habitat que les personnes ayant grandi en Suisse. Les Suisses ont plutôt tendance à privilégier des biens plus sobres, plus discrets et, dans une certaine mesure, plus conservateurs. Cette approche se retrouve également dans le segment haut de gamme de l’immobilier.

Quelles sont les différences au niveau des biens immobiliers eux-mêmes ?

Les styles architecturaux sont très variés. On trouve par exemple des villas historiques de style Art nouveau datant du début du XXᵉ siècle. Les acheteurs issus d’un environnement international se tournent souvent davantage vers des biens contemporains, avec des espaces de vie plus vastes.

Cela dit, des chambres de 40 à 50 mètres carrés restent exceptionnelles en Suisse. Une surface de 20 mètres carrés est déjà considérée comme très confortable. Même dans des maisons comptant dix à douze pièces, les espaces ne sont généralement pas démesurés. Cette réalité s’explique aussi par la rareté du foncier et les contraintes d’espace propres à la Suisse.

Quel est le rôle des expatriés sur le marché immobilier, et leur importance augmente-t-elle ?

Les expatriés ne dominent toutefois pas le marché. Environ trois quarts des acheteurs sont solidement ancrés en Suisse.

L’immigration joue certes un rôle, en particulier dans les régions économiquement dynamiques, notamment autour du lac de Zurich ou à Genève, où se concentrent de nombreux emplois. Dans ces zones, la demande de propriété est donc également plus élevée. Les considérations fiscales peuvent également entrer en ligne de compte, mais il est difficile d’en mesurer le poids de manière générale.

Dans l’ensemble, le marché reste néanmoins nettement dominé par une clientèle nationale.

Vous vous occupez de la rive droite du lac de Zurich. Quelle est la taille moyenne des maisons que vous vendez?

Une maison individuelle typique comprend cinq à huit pièces, en incluant le salon et la salle à manger. Pour de nombreux acheteurs, c’est toutefois le nombre de chambres fermées qui constitue le critère déterminant. Dans la plupart des cas, il faut compter une chambre par enfant, ainsi qu’une chambre pour les parents.

Les grandes villas de dix à quinze pièces se concentrent principalement dans des emplacements prisés comme le Zürichberg. Sur la Goldküste, les biens comptent en revanche plutôt jusqu’à huit pièces. L’année de construction joue également un rôle important : nombre de ces propriétés spacieuses datent des années 1910, une époque où l’on construisait selon d’autres standards, souvent avec davantage d’espace qu’aujourd’hui.

Vous avez mentionné des familles. Est-ce que ce sont vos clients typiques?

Il n'y a pas un seul client ou une seule cliente. Mais la tendance est que ce sont des familles qui achètent une villa.

Mais pourquoi a-t-on besoin d'autant d'espace?

Il faut certainement distinguer les types de biens immobiliers concernés. Dans les maisons anciennes, ce n’est pas tant le nombre de pièces qui prime que le charme du lieu : hauts plafonds, stucs et cachet historique sont particulièrement recherchés.

Le besoin d’espace supplémentaire répond souvent à des considérations très pragmatiques. Dès lors qu’il y a des enfants, il faut tout simplement davantage de pièces. Cette logique ne vaut pas uniquement pour le segment du luxe, mais pour l’ensemble du marché immobilier.

La répartition des espaces constitue également un enjeu important : beaucoup d’acheteurs souhaitent regrouper plusieurs chambres au même étage. Or, disposer par exemple de trois ou quatre chambres sur un même niveau implique nécessairement une surface plus importante, et donc, mécaniquement, un prix plus élevé.

S’y ajoutent les pièces de vie classiques comme le salon et la salle à manger, ainsi qu’aujourd’hui un, voire deux bureaux. Depuis la pandémie, les habitudes ont d’ailleurs nettement évolué : même les couples sans enfants souhaitent souvent disposer chacun de leur propre espace de travail à domicile.

On atteint ainsi rapidement sept à huit pièces. De prime abord, cela peut sembler très vaste, mais répond le plus souvent à des besoins très concrets.

Il existe certes des maisons comptant nettement plus de pièces, mais elles demeurent l’exception en Suisse. De manière générale, le marché ne réclame pas de telles surfaces. Dans le segment haut de gamme, la plupart des biens restent situés dans une fourchette à un chiffre.

Y a-t-il aussi des maisons trop grandes? Le dites-vous à vos clients?

On ne peut pas affirmer de manière générale qu’un bien immobilier serait trop grand. Tout dépend avant tout de sa capacité à répondre aux exigences fondamentales, en particulier dans le segment haut de gamme, dont les attentes de la clientèle sont bien connues.

Au-delà de la surface, de nombreux autres critères entrent en ligne de compte, comme l’intimité, la vue ou encore l’emplacement. Dans ce segment, la valeur d’un bien ne se résume pas aux seuls mètres carrés. Lorsque les critères essentiels sont réunis, les acheteurs sont prêts à consentir certaines concessions sur des aspects secondaires. En revanche, ceux qui investissent des montants élevés attendent un ensemble parfaitement cohérent.

La nouvelle villa de Mark Zuckerberg dispose de son propre spa, d'un mur de sel de l'Himalaya, d'une piscine, d'un ponton privé et bien plus encore. Est-ce également important pour vos clientes et clients ?

Le superlatif, lui aussi, est déjà fortement influencé par le modèle américain. En Suisse, la question de la piscine reste un sujet relativement secondaire : elle n’est pas particulièrement exigée, même si de nombreuses maisons en disposent déjà.

Dans le segment haut de gamme, une attention particulière est néanmoins portée à l’aménagement du sous-sol, qui n’est plus réduit à une simple cave en béton. Dans les grandes villas de luxe, on peut parfois y trouver un sauna, un bassin d’eau froide ou encore un espace fitness. En revanche, les home cinémas ou les aménagements très atypiques restent des cas plutôt isolés.

Avez-vous des exemples de propriétés particulièrement extravagantes ?

De tels cas demeurent rares. Il m’est arrivé de voir un bien doté d’un terrain de football souterrain. On trouve également des piscines aux conceptions très sophistiquées, ou encore des matériaux particuliers, comme des carreaux dorés. Dans l’ensemble toutefois, les Suisses restent plutôt conservateurs et discrets.

Combien de fois vendez-vous une maison dans le segment du luxe ?

Je ne peux pas avancer de chiffres précis, mais notre société existe depuis quarante ans et occupe une place importante sur le marché du segment haut de gamme. À ce titre, nous réalisons régulièrement des transactions, et ce pas uniquement au bord du lac de Zurich, mais dans toute la Suisse alémanique. Nous disposons également de partenaires au Tessin et autour du lac Léman.

La discrétion est un élément central de notre activité et constitue un enjeu majeur dans ce segment. Des deux côtés, vendeurs comme acheteurs souhaitent rester autant que possible anonymes, et nous en tenons pleinement compte.

Combien de temps dure une vente ?

De manière différente. Dans le segment du luxe, il faut du temps. Moins de six mois, c'est rare. En général, les acheteurs ne sont pas pressés par le temps.

Est-il vrai que les personnes aisées ont tendance à vendre leurs maisons plus rapidement? Ou combien de temps restent-elles dans de tels biens?

Au contraire, dans le segment haut de gamme, les propriétaires conservent souvent leur bien beaucoup plus longtemps. Des durées de dix, vingt, voire trente ans ne sont pas rares, même si je ne peux pas avancer de chiffre précis. Certains clients et clientes que nous accompagnons ont d’ailleurs grandi dans ces maisons : on ne s’en sépare pas sur un coup de tête.

De manière générale, les Suissesses et les Suisses accordent une importance particulière à leur logement. Lorsqu’ils trouvent le bien qui leur convient, ils n’ont pas tendance à le revendre rapidement. La situation est différente aux États-Unis, où les propriétaires changent en moyenne de résidence beaucoup plus fréquemment.

On dit que les femmes ont toujours le dernier mot lors de l'achat d'une maison. Pouvez-vous le confirmer?

(Rires.) Il est important que les partenaires se sentent à l’aise. Mais là aussi, cela varie d’un cas à l’autre. Pour nous, c’est plutôt bon signe lorsque les clients commencent déjà à s’imaginer vivre sur place — par exemple, lorsqu’ils voient déjà leurs enfants jouer dans le jardin.

Une dernière question: quelle vente vous a particulièrement marqué ?

Il ne s’agit pas tant d’un cas particulier que de l’interaction entre confiance et émotion. Lorsque les vendeurs vous confient leur maison et que les acheteurs y projettent leur futur chez-soi, chaque transaction revêt un caractère particulier.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.