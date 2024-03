CarPostal a transporté près de 175 millions de voyageurs l'an dernier en Suisse, un record historique. Ce chiffre dépasse de 7 millions le précédent record enregistré en 2019, avant la pandémie de coronavirus, annonce mercredi l'entreprise.

La chute de la fréquentation observée durant la pandémie de coronavirus n'est plus qu'un mauvais souvenir pour CarPostal (archives). ATS

«En plus de cent années d'existence, jamais CarPostal n'a transporté autant de personnes que l'année dernière», se félicite la filiale de La Poste dans un communiqué. Et de rappeler que la demande avait chuté à 127 millions de voyageurs en 2020, avec la pandémie et le semi-confinement. Elle était revenue à 156 millions en 2022.

Au total, 2317 cars postaux ont parcouru un total de 136 millions de kilomètres (+ 2,3 millions). Ils ont desservi 969 lignes et 11'086 arrêts. Le réseau s'étale sur 18'322 kilomètres.

Electrification en cours

La flotte compte désormais «plus de 25 véhicules électriques», relève l'entreprise. Celle-ci souligne tout particulièrement la première mise en service de onze cars postaux à propulsion électrique dans les Grisons, ce qui «prouve de manière convaincante que la mobilité électrique peut aussi être mise en oeuvre avec succès dans les régions montagneuses».

CarPostal a pour objectif de faire passer 100 véhicules à la propulsion électrique cette année et d'arriver à plus d'un millier d'ici 2030. Au 31 décembre dernier, l'entreprise comptait 3264 collaborateurs (+123).

ro, ats