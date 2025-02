«Je n'ai encore jamais vu une telle situation»

Markus Ritter candidat à la succession de Viola Amherd

Markus Ritter (Centre) est candidat à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. La section cantonale st-galloise du Centre a annoncé mardi qu'elle propose le conseiller national et président de l'Union suisse des paysans (USP) au groupe parlementaire. «Ceux qui me connaissent savent que j'apprécie les tâches difficiles», a déclaré Markus Ritter. Le département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), qui se libère après l'annonce de la démission de Viola Amherd, est confronté actuellement à de grands défis. «De tels défis m'ont toujours fait progresser», a-t-il ajouté.

28.01.2025