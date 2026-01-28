  1. Clients Privés
Tragédie de Crans-Montana «Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un chantage de la part de Rome»

SDA

28.1.2026 - 08:10

Selon l'ambassadeur suisse à Rome, Roberto Balzaretti, le ministère public valaisan rencontrera les enquêteurs italiens à la mi-février dans le cadre de l'enquête en cours sur la tragédie de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana. «Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un chantage de la part de Rome», a-t-il déclaré à la RSI avant de détailler ses propos.

Ces derniers jours, le gouvernement italien a demandé la mise en place d'une équipe d'enquête conjointe pour se pencher sur l'incendie du «Le Constellation». (Photo d'archives)
Ces derniers jours, le gouvernement italien a demandé la mise en place d'une équipe d'enquête conjointe pour se pencher sur l'incendie du «Le Constellation». (Photo d'archives)
Keystone

Keystone-SDA

28.01.2026, 08:10

28.01.2026, 09:27

«Les autorités judiciaires italiennes et suisses collaborent déjà (...) et le Valais a accepté de mener des discussions», a déclaré M. Balzaretti dans une interview accordée au groupe CH Media, après avoir également parlé à la RSI.

M. Balzaretti a ajouté : «La situation n'est pas si grave. Il y a un problème sérieux pour les Italiens, qui est de s'occuper de leurs concitoyens morts à l'étranger. Cela n'affecte pas le reste de la coopération bilatérale qui se déroule presque normalement.»

Avant de préciser : «Il y a un niveau politique de discussion, puis il y a le niveau de la procédure judiciaire dans laquelle nous ne pouvons pas nous perdre, nous l'expliquons aussi à nos collègues italiens. L'essentiel est de démontrer avec crédibilité que nous sommes aussi à la recherche de la vérité, des faits, de la justice, des sanctions pour ceux qui ont mal agi.»

Drame de Crans-Montana. Nicolas Féraud brise le silence: «J'assumerai ce que je devrai assumer»

Drame de Crans-MontanaNicolas Féraud brise le silence: «J'assumerai ce que je devrai assumer»

«Mauvais levier»

«Ensuite, nous traiterons les victimes de manière irréprochable. Mais je ne dirais pas que toute la relation bilatérale est en danger. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un chantage de la part de Rome. Le ministère public chargé de traiter les dossiers concernant les citoyens italiens ayant subi des actes criminels à l'étranger a ouvert un dossier sur commission rogatoire internationale en demandant la collaboration du ministère public valaisan», poursuit l’ambassadeur suisse en Italie

«Penser à détenir l'ambassadeur parce que la coopération ne se fait pas est un mauvais levier, il ne peut y avoir de chantage à l'indépendance de la justice. Je ne pense pas que les autorités italiennes fassent quelque chose qui n'est pas nécessaire parce que premièrement, nous voulons coopérer, deuxièmement parce que nous voulons la vérité et troisièmement parce que la détention de l'ambassadeur n'empêche pas la poursuite de la coopération judiciaire», souffle encore le diplomate

Drame de Crans-Montana. La Suisse réagit avec retenue aux pressions de l'Italie

Drame de Crans-MontanaLa Suisse réagit avec retenue aux pressions de l'Italie

Pressions italiennes

La rencontre devrait avoir lieu à un niveau technique, a souligné l'ambassadeur au quotidien Le Temps. L'Italie aurait demandé une telle réunion avant même qu'une décision ne soit prise sur la demande d'entraide judiciaire internationale, a réaffirmé M. Balzaretti.

La réunion prévue à la mi-février ne représente pas «un retard de la part de la Suisse, mais la date la plus proche possible pour le parquet de Rome», a aussi expliqué l'ambassadeur à CH Media.

Le 13 janvier, la justice italienne avait adressé une demande d'entraide judiciaire au gouvernement fédéral. L'Office fédéral de la justice (OFJ) l'a ensuite transmise le lendemain au Ministère public valaisan, a indiqué hier l'OFJ, interrogé par l'agence Keystone-ATS.

Les autorités bernoises ont rappelé que les deux autorités de poursuite pénale ont la possibilité de coopérer dans la conduite d'enquêtes dans le cadre de ce que l'on appelle les équipes communes d'enquête (ECE).

Comme on le sait, le gouvernement italien exerce de fortes pressions sur la Confédération suisse pour que la justice suisse soit impliquée dans l'enquête sur l'incendie qui s'est déclaré dans «Le Constellation» et qui a fait de nombreux morts et blessés parmi les ressortissants italiens.

Lundi, l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, a été rappelé à Rome et reçu par le Premier ministre italien Giorgia Meloni. Son retour à Berne était conditionné à la création d'une équipe d'enquête commune. Dans ce contexte, «il n'y a pas de crise entre les deux Etats», a déclaré M. Balzaretti.

Tragédie de Crans-Montana. Retour de l'ambassadeur italien sous conditions

Tragédie de Crans-MontanaRetour de l'ambassadeur italien sous conditions

Archive sur le drame de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Depuis le 1er janvier 2026, la Suisse reste sous le choc de la tragédie de Crans-Montana. Résumé des faits de ces premiers jours dramatiques de l'année.

15.01.2026

