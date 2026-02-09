Au deuxième jour du procès en appel de l'ex-patron de la banque Raiffeisen et de ses coaccusés à Zurich, Pierin Vincenz a dit d'emblée mardi ne pas souhaiter s'exprimer sur sa situation personnelle. Une décision qu'il justifie par l'énorme écho médiatique de l'affaire.

Au deuxième jour du procès en appel à Zurich de l'ex-patron de la banque Raiffeisen et de ses coaccusés, Pierin Vincenz n'a pas souhaité détailler sa situation actuelle (archives).

«Je souhaite me protéger, moi-même et mon entourage», a déclaré Pierin Vincenz devant la Cour suprême zurichoise au début de son interrogatoire. L'ex-banquier, âgé 70 ans, a brièvement évoqué son lieu de résidence. Après avoir vendu sa villa à Niederteufen (AR), il s'est installé au Tessin, à Figino, près de Lugano.

Il a qualifié sa situation actuelle de «quelque peu tendue, mais dans l’ensemble correcte». Il a maintenu sa version selon laquelle ses nombreuses visites dans des clubs de strip-tease étaient de nature professionnelle, comme jadis devant le Tribunal de district de Zurich.

Mardi, la Cour a rejeté la quasi-totalité des requêtes de la défense formulées la veille. Les avocats ont demandé l'abandon des poursuites, invoquant la prescription de certains faits reprochés.