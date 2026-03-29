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La réaction de Jean-François Thuillard «Je suis très fier d'avoir fait trembler cette gauche vaudoise»

ATS

29.3.2026 - 15:02

Jean-François Thuillard ne s'est pas montré particulièrement déçu après sa défaite face à Roger Nordmann dans la course au Conseil d'Etat vaudois. Son score canon du 1er tour, lorsqu'il était passé en tête, constituait déjà «presque une victoire».

Jean-Francois Thuillard, candidat UDC vaudois, regarde sur un écran les résultats intermédiaires lors du 2ème tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois le dimanche 29 mars 2026 à Lausanne. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Jean-Francois Thuillard, candidat UDC vaudois, regarde sur un écran les résultats intermédiaires lors du 2ème tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois le dimanche 29 mars 2026 à Lausanne. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 15:02

«Pour moi, c'est presque une victoire avec mes plus de 100'000 voix au premier tour», a déclaré le candidat UDC, qui a récolté environ 89'000 suffrages lors du deuxième tour où le taux de participation a chuté.

«Cette défaite ne constitue pas une déception. Je m'étais préparé à tous les cas de figure», a-t-il réagi à chaud, insistant surtout sur cette «belle surprise» du premier tour pour «un UDC du Gros-de-Vaud».

Il pense d'ailleurs que son excellent score a dû «un peu secouer la gauche» et qu'aujourd'hui, la différence s'est faite à Lausanne et dans les villes, avec une «bonne mobilisation de l'électorat» de son rival. Il se dit «très fier d'avoir fait trembler cette gauche vaudoise», tout en félicitant le vainqueur du jour.

Il a aussi relevé qu'il allait prendre un peu de repos et de recul pour réfléchir à la suite et les stratégies à adopter lors des élections cantonales de 2027. «Me représenter est une possibilité, mais il y a aussi d'autres personnes très capables dans notre parti», a-t-il affirmé.

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