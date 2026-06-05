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«C'est un défi important» Jean-Marc Guinchard désigné à la présidence du Centre genevois

ATS

5.6.2026 - 10:16

Le député Jean-Marc Guinchard a été désigné à la présidence du Centre à Genève pour deux ans. «C'est un défi important», estime le chef du groupe au Grand Conseil qui souhaite que le parti obtienne un second siège au Conseil national en 2027 et conserve celui au Conseil d'Etat en 2028.

Le nouveau président du Centre à Genève Jean-Marc Guinchard souhaite que la parti obtienne un second siège au Conseil national en 2027 (archives).
Le nouveau président du Centre à Genève Jean-Marc Guinchard souhaite que la parti obtienne un second siège au Conseil national en 2027 (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 10:16

05.06.2026, 10:18

Le Centre s'est divisé autour de la candidature de l'UDC Lionel Dugerdil au gouvernement genevois l'année dernière. «Je veux calmer le jeu», affirme M. Guinchard dans un entretien publié vendredi par le quotidien Le Temps.

Il a notamment pris dans son entourage deux élus d'exécutifs communaux pour renforcer le lien avec les militants. Il veut poursuivre la réorganisation du secrétariat général.

Pour les prochains scrutins, il souhaite laisser toutes les options ouvertes sur une possible alliance élargie avec l'UDC. Il parle de convergences sur la fiscalité, les finances publiques ou la défense des entrepreneurs. Mais une approbation de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» rendrait «difficile» un rapprochement, selon le président.

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