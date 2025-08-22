Les membres du Centre Jura ont décidé vendredi soir de lancer Jean-Paul Lachat dans la course au Gouvernement jurassien. Le maire de Clos du Doubs remplace numériquement Martial Courtet, qui a renoncé à la suite d'un audit accablant sur la gestion de son département.

Martial Courtet n'a pas le soutien de son parti. ATS

Keystone-SDA ATS

Très engagé dans le milieu de l'agriculture, Jean-Paul Lachat est maire depuis 2018 de la commune de Clos du Doubs, dans le district de Porrentruy. Il a été député par le passé et occupe la fonction de chef du Service cantonal de l'économie rurale. Enfin, le nouveau candidat est membre du comité du Groupement suisse pour les régions de montagne.

Jean-Paul Lachat s'est fait l'auteur d'une candidature spontanée à la suite du retrait de Martial Courtet. «Je connais la valeur du travail collectif», a expliqué le nouveau candidat devant les 130 membres présents. «Je vais mettre cette expérience à disposition.»

