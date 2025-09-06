  1. Clients Privés
Bienne Jessica Jaccoud élue à la co-présidente des Femmes socialistes suisses

ATS

6.9.2025 - 19:50

La conseillère nationale vaudoise Jessica Jaccoud a été élue samedi à Bienne à la co-présidence des Femmes socialistes suisses. Celles-ci ont confirmé le lancement d’une initiative populaire destinée à combattre les violences sexistes.

Jessica Jaccoud va porter la lutte contre les violences sexistes en tant que co-présidente des Femmes socialistes.
Jessica Jaccoud va porter la lutte contre les violences sexistes en tant que co-présidente des Femmes socialistes.
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 19:50

06.09.2025, 20:09

«Mon engagement féministe ne découle pas seulement de mes expériences personnelles, mais surtout de mon expérience du terrain auprès de victimes de violences sexistes et sexuelles», déclare Jessica Jaccoud dans le communiqué des Femmes socialistes envoyé samedi.

Comme l’avait déjà annoncé il y a une semaine à la RTS la conseillère nationale bernoise Tamara Funiciello, l’autre co-présidente (sortante) des Femmes socialistes, une initiative sera lancée pour combattre «la violence patriarcale ou liée au genre». Le texte doit encore être rédigé. L’idée serait notamment de consacrer quelque 500 millions de francs par an pour la prévention et l'accompagnement des victimes.

L'initiative sera élaborée en étroite collaboration avec des organisations spécialisées et des experts et expertes. Un premier événement public aura lieu le 24 janvier prochain à Berne.

Féminicides

En attendant, la centaine de femmes socialistes réunies à Bienne lors de l'assemblée des membres ont adopté des résolutions contre les attaques sexistes. «L’Etat ne protège pas suffisamment la vie des femmes», ont-elles estimé, à la lumière des 23 féminicides enregistrés depuis le début de l’année en Suisse.

Une meilleure reconnaissance du travail des soins et de l’accompagnement a en outre été réclamée. Les Femmes socialistes rejettent l’initiative «Service citoyen», soumise à votation le 30 novembre, car celle-ci ne tient pas compte du travail non rémunéré déjà majoritairement effectué par les femmes.

