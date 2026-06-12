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Genève Jeu du chat et de la souris entre activistes et police

ATS

12.6.2026 - 20:36

Des activistes anti-G7 ont joué au chat et à la souris avec la police vendredi soir à Genève. Une vingtaine d'entre eux ont été interpellés après avoir été pris dans une nasse.

La police quadrillait le quartier et a contrôlé les identités de tous les cyclistes qui sortaient du périmètre.
La police quadrillait le quartier et a contrôlé les identités de tous les cyclistes qui sortaient du périmètre.
ATS

Keystone-SDA

12.06.2026, 20:36

12.06.2026, 20:44

«Libérez-nous», scandaient ces manifestants. Auparavant, ils étaient entre 100 et 150 à s'être rassemblés sur la Place des Grottes pour une «Critical mass» à vélo.

Mais la police quadrillait le quartier et a contrôlé les identités de tous les cyclistes qui sortaient du périmètre. L'objectif des participants était toutefois de se disperser avant de se regrouper pour franchir le pont du Mont-Blanc et déambuler dans les rues basses.

Des parties de la ville que les manifestants auraient souhaité passer dimanche lors de la grande manifestation contre le G7 d'Evian. Une quarantaine de cyclistes ont ralenti le trafic, roulant devant des enseignes de luxe désormais barricadées. «No No No G7» et «Libérez la Palestine», criaient-ils.

Genève. La coalition No G7 lance un appel pour héberger les militants

GenèveLa coalition No G7 lance un appel pour héberger les militants

Une vingtaine d'activistes ont été pris en tenaille. Après une trentaine de minutes, la police leur a signifié qu'ils allaient être interpellés et leur identité a été contrôlée.

Pour mémoire, le Conseil d'Etat genevois n'a autorisé que la grande manifestation de dimanche, sur la rive droite, pendant la période liée au G7. Tout autre cortège qui n'était pas dûment validé avant le 3 juin, y compris la «Critical mass» de vendredi soir, était banni.

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