Jeune joueuse harcelée : un entraîneur de Handball défraie la chronique !

Les points forts du jour

UKRAINE : Une nouvelle manifestation est prévue mercredi à Kiev pour le rétablissement par le gouvernement de l'indépendance des agences anti-corruption. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promulgué le 23 juin une loi controversée qui supprime l'indépendance de ces agences. Cette décision a déjà provoqué quelques manifestations et l'inquiétude des alliés de Kiev. La corruption est un mal endémique en Ukraine depuis de nombreuses années. Volodymyr Zelensky a assuré le 25 juillet avoir entendu les manifestants et y avoir répondu avec une nouvelle loi.

BANQUES : UBS publie mercredi ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les analystes consultés par AWP prévoient que le numéro un bancaire suisse fasse part d'une solide performance opérationnelle, malgré les tensions commerciales persistantes et les incertitudes économiques qui en découlent. Un net rebond du bénéfice est attendu par rapport à l'année précédente, à 2,23 milliards de dollars, selon le consensus. Les actifs sous gestion auraient également continué à progresser, à en croire les estimations de marché.

FOOTBALL : Genève retient son souffle avant le match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Victorieux face aux Tchèques du Viktoria Plzen au match aller (1-0), Servette peut se contenter d'un nul pour passer l'épaule mercredi dès 21h au Stade de Genève. Mais la tâche des Grenat, battus 3-1 par Young Boys samedi lors de la 1re journée de Super League, ne sera pas aisée. Ils ont en effet été copieusement dominés à l'aller à Plzen et ont passé l'épaule grâce surtout à la performance XXL de leur gardien Joël Mall. En cas de qualification, Servette affrontera les Glasgow Rangers ou le Panathinaikos Athènes au 3e tour préliminaire. En cas d'échec, le SFC jouera la phase de ligue de l'Europa League.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 30 juillet, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la lutte contre la traite des êtres humains. Celle-ci reste une menace mondiale alimentée par le crime organisé. Selon l'ONU, de plus en plus de victimes sont victimes de la traite chaque année, sur de plus grandes distances, avec une plus grande violence, pendant de plus longues périodes et pour un plus grand profit. Toutes les infos sur le site de l'ONU : https://www.un.org/fr/observances/end-human-trafficking-day

Vu dans la presse

FINANCES FEDERALES : Après le «paquet d’allégement 27», le Département fédéral des finances prépare déjà un deuxième paquet d’économies, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. L’administration prévoirait son entrée en vigueur deux ans après le premier paquet, soit en 2029. L'information a été confirmée au groupe de presse par plusieurs membres de la Commission des finances du Parlement. On ignore encore dans quels domaines le Conseil fédéral entend économiser et quel montant il vise. Il n'est pas non plus établi si des experts externes seront sollicités pour élaborer des premières propositions.

HARCELEMENT : Un entraîneur-chef actif dans le handball de compétition a été suspendu pour cinq ans en raison de comportements à caractère sexuel inappropriés envers une jeune joueuse, rapportent les titres alémaniques de CH-Media et le portail romand du même groupe, Watson. Le jugement rendu en mai dernier est entré en force, aucun recours n'ayant été déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Alors âgé d’une trentaine d’années, le coach envoyait régulièrement des messages contenant des sous-entendus sexuels à une juniore de 16 ans qui avait précédemment habité chez lui. L’athlète a signalé les faits début 2022 à la fondation Swiss Sports Integrity, qui indique qu’il ne s’agirait pas d’un cas isolé. Le coach a été suspendu la même année. De son côté, il affirme que les échanges étaient d’ordre « collégial».

JUSTICE : Un Lausannois de 21 ans a été condamné mardi à six ans et demi de prison pour avoir menacé et tenté de poignarder un assistant de sécurité publique à Prilly-Malley, la veille de Noël 2023, rapporte 24 heures. Bien qu’il reconnaisse les menaces verbales, il nie l’agression physique. Le Tribunal criminel, jugeant sa version invraisemblable et incohérente, a estimé qu’il avait clairement voulu tuer. L’attaque, sans témoin direct, oppose les deux versions, mais la Cour a retenu celle de la victime, qui affirme avoir désarmé l’assaillant grâce à ses compétences de karateka. Le passé judiciaire du prévenu, notamment pour brigandage, a pesé lourd. La cour dénonce une escalade inquiétante de la violence et une absence de prise de conscience. La défense a annoncé qu’elle ferait appel.

COMMERCE DE DETAIL : Une grue de l'entrepôt à hauts rayonnages d'Ursy (FR) serait à l'origine de «la crise du fromage» chez Migros, selon la Neue Zürcher Zeitung. Depuis une mise à jour de son logiciel, l’appareil souffrirait de désorientation: parfois trop lent, parfois imprécis, ou même complètement à l’arrêt lors de la préparation des marchandises. Cela fait plus d’un mois que les rayons de produits laitiers de l’enseigne sont partiellement vides. La situation s’est toutefois améliorée, a indiqué Migros: yaourts et fromages frais sont de nouveau disponibles. L’offre reste toutefois limitée pour les fromages à pâte dure et mi-dure. Le détaillant n’a pas révélé le coût de la panne.

SPORT : Les plans d’économie de la Confédération touchent la mise à disposition de détecteurs de victimes d’avalanche (DVA) lors des cours de formation, selon le président du Club alpin suisse (CAS). Les coupes dans les subventions du programme Jeunesse+Sport auraient des conséquences «absurdes», déclare Marco Dirren dans une interview accordée au Walliser Bote. Il est par exemple prévu que les DVA ne soient plus mis à disposition comme matériel de prêt pendant les formations. «Je trouve irresponsable de priver les jeunes de cet équipement», juge le président du CAS. En collaboration avec Swiss Olympic, la faîtière du sport suisse, et d'autres fédérations, le CAS prépare actuellement une prise de position.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : Décès de la chanteuse de country américaine Lynn Anderson.

- Il y a 20 ans (2005) : Inauguration du «Stade de Suisse» à Berne. Il succède au légendaire stade du Wankdorf, dynamité quatre ans plus tôt.

- Il y a 90 ans (1935) : Publication des premiers livres de poche Penguin à Londres.

- Il y a 95 ans (1930) : Décès du footballeur bâlois Hans Gamper, fondateur du FC Zurich puis du FC Barcelone. Il était né en 1877.

Le dicton du jour

À la Sainte-Juliette, l'été est en fête