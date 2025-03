Le Conseil général de Neuchâtel se prononcera le 7 avril sur l’aménagement du 2e secteur des Jeunes-Rives, qui prévoit la suppression du parking mais la préservation de la soixantaine de platanes. Un crédit de 6,88 millions de francs est demandé, moins élevé que les 9 millions prévus initialement.

La Place rouge, lieu emblématique d’Expo.02 accueillant Festi’neuch et d’autres événements majeurs, sera conservée dans sa configuration actuelle, et même agrandie à l'ouest (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Depuis la présentation des premières esquisses en 2020, le 2e secteur a évolué en prenant en compte les multiples usages du lieu, ainsi que le contexte environnemental et économique. Grâce à une optimisation des coûts et une meilleure prise en compte des infrastructures existantes, le budget du 2e secteur a été réduit à 6,88 millions de francs», a indiqué vendredi la Ville.

Si le crédit d’ouvrage est accepté, les travaux pourraient débuter en 2026, dans la foulée de la fermeture du parking des Jeunes-Rives. «L'objectif est d'assurer une mise à disposition des premiers aménagements avant l'été 2026, avec une finalisation prévue pour 2027», ont ajouté les autorités.

Une surface de 34'000 mètres carrés (70'000 m2 pour l’ensemble du parc) sera dédiée aux loisirs, aux sports de plein-air et aux manifestations autour de la Place rouge. Cette dernière, «lieu emblématique d’Expo.02 accueillant Festi’neuch et d’autres événements majeurs, sera conservée dans sa configuration actuelle, et même agrandie à l’ouest, garantissant une logistique plus efficace», a précisé la Ville.

Pour permettre aux sociétés locales et aux associations de disposer d’un espace pour de plus petits événements, la réalisation d’une scène urbaine polyvalente sera proposée. Sont prévus aussi l’aménagement d’espaces verts avec grils et mobilier urbain adapté, des zones dédiées aux loisirs et au sport avec tables de ping-pong, pétanque et terrains de sable multisports.

Préservation des platanes

L'une des grandes évolutions du projet concerne la préservation des platanes de l’actuel parking. Initialement prévue, «leur suppression a été réévaluée pour favoriser une conservation maximale du couvert arboré, répondant ainsi aux enjeux climatiques et de durabilité ainsi qu’aux attentes citoyennes», a déclaré la conseillère communale Johanna Lott Fischer, responsable de l’environnement et des espaces verts, cité dans le communiqué.

Dans une optique de durabilité, un plan de renouvellement progressif des arbres sera mis en place afin d’assurer à long terme l’ombrage et la qualité paysagère du parc.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux du premier secteur, qui touchent bientôt à leur terme. Après l’ouverture l’été dernier de la grande plage, ce sera le tour des vestiaires et de la nouvelle place de jeux. Cette dernière comportera notamment des roseaux, des joncs, des nids de cormorans, une passerelle, des barres de glisse, des jeux musicaux et un trampoline adapté aux fauteuils roulants.

L'aménagement de la première phase des Jeunes-Rives devrait coûter environ 21 millions de francs, en tenant compte des coûts de construction des bâtiments (restaurant, vestiaire, café-bain).