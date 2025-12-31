  1. Clients Privés
«Jeunesse et collégialité» Dans les coulisses de la photo 2026 du Conseil fédéral

ATS

31.12.2025 - 13:04

La photo officielle 2026 du Conseil fédéral symbolise la collégialité du gouvernement et la confiance accordée à la jeune génération. Elle a été réalisée par quatre étudiants en photographie.

Keystone-SDA

31.12.2025, 13:04

31.12.2025, 13:13

Guy Parmelin voulait pour cette photo une perspective empreinte de fraîcheur, celle de la nouvelle génération, écrit mercredi le Conseil fédéral. Le président de la Confédération a chargé le Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) de réaliser le projet avec des étudiants de la filière de formation en photographie.

Les sept conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération n'ont pas été photographiés séparément.
Les sept conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération n'ont pas été photographiés séparément.
ATS

Au sein de cette filière, quatre jeunes ont été sélectionnés, chacun d’entre eux disposant de compétences spécifiques qui ont été utiles à l’équipe et au projet. Ils ont été encadrés par des enseignants de la conception jusqu'à la réalisation.

Les sept conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération n'ont pas été photographiés séparément, mais ensemble lors d'un shooting dans le Salon de la présidence. Sur la photo finale – résultat d'une superposition d'images – on peut cependant aussi apercevoir les quatre étudiants.

«Ils rendent ainsi transparent le processus d’élaboration tout en illustrant les différents aspects de leur travail créatif», peut-on lire dans le communiqué.

D'autres jeunes ont été mobilisés pour le projet. Des apprentis de la Chancellerie fédérale et du DEFR ont fait office de figurants durant la phase préparatoire et c’est un apprenti médiamaticien de la Chancellerie qui a réalisé la vidéo donnant un aperçu des coulisses de la production.

La photo officielle du Conseil fédéral a été imprimée à 35'000 exemplaires. Elle peut être téléchargée ou commandée sur le site www.admin.ch, qui propose aussi la vidéo consacrée à sa création.

