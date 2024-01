JO 2030 en France : un visuel du val d’Hérens fait des remous

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur utilise un montage photographique avec le val d'Hérens valaisan pour faire la promotion de sa candidature aux JO 2030. imago/blickwinkel

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT : Sans juger sur le fond, la Cour internationale de justice (CIJ) rend vendredi sa décision sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de «génocide» des Palestiniens dans la bande de Gaza. La plus haute juridiction de l'ONU pourrait potentiellement ordonner à Israël d'arrêter sa campagne militaire à Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël.

PROCES : La cour d'assises à Lyon rend son verdict vendredi dans l'affaire du braquage en 2017 d'un fourgon sur l'autoroute A1, près de Nyon (VD), où 40 millions de francs avaient été dérobés. Cinq prévenus, tous récidivistes, encourent la perpétuité et le sixième entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle. Trois des six accusés sont toujours en fuite.

VOTATIONS FÉDÉRALES : La SSR publie vendredi son premier sondage sur les votations fédérales du 3 mars. Deux initiatives concernant l'assurance vieillesse et survivants (AVS) sont soumises au peuple. La semaine dernière, un sondage Tamedia pronostiquait une large majorité pour l'initiative des syndicats réclamant une 13e rente e l'AVS (71%) et un rejet à 61% de l'initiative sur les rentes des Jeunes PLR visant à relever l'âge de la retraite.

PRÉCARITÉ : Le conseiller d'Etat fribourgeois Philippe Demierre présente vendredi un projet pilote pour soutenir les personnes en situation de précarité. Emanant de Caritas, ce projet répond à l’évolution «préoccupante» du nombre de personnes en situation délicate sur le plan financier. Il s'agit d'une consultation de liaison devant permettre aux personnes concernées un accès facilité aux prestations auxquelles elles ont droit.

ABUS : Le Conseil de l'Europe se penche vendredi sur une série de recommandations en matière de réparation pour les victimes d'abus, basées sur le modèle suisse de l'"initiative de réparation». Il se prononce sur une motion déposée par le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU). Le texte prévoit notamment que la souffrance des survivants d'abus soit officiellement reconnue dans les 46 Etats membres, que les personnes concernées reçoivent une indemnisation financière – indépendamment d'une éventuelle prescription – et qu'un travail scientifique complet soit effectué dans chaque pays.

Vu dans la presse

SURVEILLANCE : Le chef du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey, rejette vendredi dans 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger l'idée d'une «surveillance de masse» des Suisses pratiquées par le SRC, dénoncée par des activistes. «Le SRC ne considère pas chaque citoyen suisse comme un terroriste potentiel, un espion ou un extrémiste enclin à la violence», déclare-t-il. Les noms, numéros de téléphone ou adresses e-mail suisses sont interdits comme termes de recherche, assure-t-il, précisant que les analystes recherchent des informations étrangères. Si des informations suisses apparaissent malgré tout, elles doivent, à quelques exceptions près, être effacées ou rendues anonymes, note encore M. Dussey.

JO : La région française Provence-Alpes-Côte d'Azur utilise un montage photographique avec le val d'Hérens valaisan pour faire la promotion de sa candidature aux jeux Olympiques d'hiver de 2030, rapporte vendredi Le Nouvelliste, alerté par un lecteur. Le panneau publicitaire affiche, au premier plan, un chalet recouvert et cerné de neige, avec en arrière-plan le val d'Hérens. «C'est une malheureuse erreur due à une communication trop rapide. On aurait dû vérifier trois fois», explique le service de presse de la région française. Il a promis «de ne plus communiquer avec ce visuel». Le 29 novembre dernier, le Comité international olympique (CIO) a choisi la candidature française au détriment de celle de la Suisse.

POLLUTION : Le canton de Genève a recensé 150 sites contaminés par les polluants éternels PFAS, indique vendredi Le Temps. Le Département genevois du territoire ne fournit pas, pour l'instant, la liste des lieux concernés. «Les valeurs rencontrées ne sont pas inquiétantes», assure toutefois dans le journal le conseiller d'Etat en charge du dossier Antonio Hodgers. Les PFAS, composés poly- et perfluoroalkylés, dotés de propriétés anti-adhésives et imperméables, sont massivement présents dans la vie courante. En cas d'exposition prolongée, ils favorisent notamment les maladies de la thyroïde, les cancers des testicules et des reins.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : décès du pianiste et compositeur français Michel Legrand, auteur de nombreuses musiques de films, comme «Les Parapluies de Cherbourg» ou «Les Demoiselles de Rochefort». Douze fois nommé aux Oscars, il les a reçus trois fois, pour la chanson «Les moulins de mon coeur» ("L'affaire Thomas Crown» en 1969), «Un été 42» (1972) et «Yentl» (1984). Il était né en 1932.

- Il y a dix ans (2014) : le duo électro français Daft Punk rafle les trophées les plus prestigieux des 56e Grammy Awards.

- Il y a 30 ans (1994) : le Conseil fédéral triple le montant des paiements directs pour les agriculteurs respectueux de la nature. L'enveloppe passe à 971 millions de francs.

- Il y a 75 ans (1949) : naissance de l'acteur américain David Strathairn ("La Vengeance dans la peau», «Jason Bourne: l'héritage").

- Il y a 80 ans (1944) : naissance de la sociologue américaine Angela Davis, figure emblématique du mouvement afro-américain des droits civiques.

Le dicton du jour

«Sainte-Paule sec et beau remplit greniers et tonneaux».

