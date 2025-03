La section vaudoise de l'Association transports & environnement (ATE) a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le projet de goulet d'étranglement de Crissier. Le but visé par le projet, soit diminuer le trafic, ne sera pas atteint, selon l'ONG.

l'Office fédéral des routes (OFROU) a mis à l’enquête en 2018 un projet autoroutier – dit de suppression du goulet d'étranglement de Crissier – touchant tout le district de l'Ouest lausannois (archives). © no source

Keystone-SDA, sj, ats ATS

«Bien au contraire, cela générera des nuisances pour la santé et l'environnement encore plus importantes qu'à ce jour, et ce à des coûts faramineux», indique mercredi l'association dans un communiqué. «De plus, les projets autoroutiers concernant la région lausannoise (goulet de Crissier et Blécherette) ne doivent pas être saucissonnés mais considérés simultanément», ajoute-t-elle.

Pour rappel, l'Office fédéral des routes (OFROU) a mis à l’enquête en 2018 un projet autoroutier – dit de suppression du goulet d'étranglement de Crissier – touchant tout le district de l'Ouest lausannois. Le projet comportait initialement douze projets partiels, dont deux nouvelles sorties autoroutières (à Chavannes et Ecublens), un complément à celle existante de Malley, de nouvelles bretelles, et l'élargissement de l'autoroute sur toute une section.

Convention dénoncée

Le projet tel que présenté en 2018 avait donné lieu à 236 oppositions (dont celle de l'ATE), ce qui a notamment mené à une convention signée en 2021 entre l'OFROU, le Canton de Vaud et la commune de Chavannes-près-Renens concernant la sortie affectant cette dernière. En janvier dernier, sa Municipalité a dénoncé unilatéralement la convention, ce que salue l'ATE-Vaud, «une dénonciation courageuse».

L'Etat de Vaud avait pris acte de cette décision et indiqué dans la foulée vouloir organiser «à brève échéance» des Assises de la mobilité dans l'Ouest lausannois. Elles seront l'occasion de rétablir le dialogue et de poser de nouvelles bases communes sur l'avenir de la mobilité dans cette région en forte croissance», selon le Conseil d'Etat. L'ATE espère y être conviée.

Le Canton doit examiner avec l'OFROU les conséquences du retrait de la commune de Chavannes-près-Renens sur le projet de suppression du goulet d'étranglement de Crissier, sur l'accessibilité de l’Ouest lausannois, sur les communes voisines et sur le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).