  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Discours de Parmelin Journée des malades : «Ne laissons personne seul»

ATS

1.3.2026 - 09:37

La Journée annuelle des malades, ce dimanche, est placée sous la devise «autodéterminés et impliqués». Les organisateurs et le président de la Confédération Guy Parmelin soulignent l'importance du soutien des proches pour surmonter un problème de santé.

Dans son discours, le président de la Confédération Guy Parmelin appelle à offrir son humanité à l'occasion de la Journée des malades de dimanche (photo symbolique).
Dans son discours, le président de la Confédération Guy Parmelin appelle à offrir son humanité à l'occasion de la Journée des malades de dimanche (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

01.03.2026, 09:37

Dans son discours, le président de la Confédération souligne que l'autonomie «est une valeur centrale de notre société», y compris pour gérer une période de maladie dans la dignité. Guy Parmelin encourage les patients à échanger au sein de groupes d'entraide, afin de recevoir du soutien et de l'orientation.

«Soyons attentifs. Allons les uns vers les autres. Ne laissons personne seul», enjoint-il à la fin de son discours. «L’autonomie donne de la dignité. Être intégré donne de la force. Si nous rendons ces deux choses possibles – dans nos familles, chez nos voisins, dans notre société –, alors nous offrons plus qu'une simple aide. Nous offrons de l'humanité», déclare-t-il.

Des concerts, la remise de cadeaux dans les EMS et des services religieux sont prévus dans le cadre de cette journée.

Les plus lus

Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos
En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
Irak et Pakistan : des foules attaquent les bâtiments diplomatiques américains
Suivez le super-G dames en direct
La télévision d'Etat confirme la mort d'Ali Khamenei
En 2025, plus de 500 Suisses ont effectué un service dans l’armée israélienne