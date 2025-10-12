  1. Clients Privés
FR

Meteo
Catholicisme Jubilé des confréries suisses: grande première au Tessin

ATS

12.10.2025 - 18:00

Pour la 1re fois de leur histoire pluri-centenaire, les confréries catholiques de toute la Suisse se sont réunies, dimanche à Lugano. Elles ont célébré le « Jubilé des confréries» à l’occasion de l’Année sainte, sous le patronage de la Conférence des évêques suisses.

Les confréries de tout le pays s'étaient donné rendez-vous à Lugano.

Les confréries de tout le pays s'étaient donné rendez-vous à Lugano.

Photo: ATS

Le Jubilé de Lugano était exceptionnel dans l'histoire pluri-centenaire des confréries en Suisse.

Photo: ATS

Les confréries de tout le pays s'étaient donné rendez-vous à Lugano.

Photo: ATS

Le Jubilé de Lugano était exceptionnel dans l'histoire pluri-centenaire des confréries en Suisse.

Photo: ATS

Keystone-SDA

12.10.2025, 18:00

12.10.2025, 18:27

Cette grande première a rassemblé une quarantaine de confréries venues de Suisse alémanique, Suisse romande et romanche ainsi que d’Italie et de France, a indiqué dimanche à Keystone-ATS Davide Adamoli, porte-parole du Jubilé.

La manifestation a débuté par une messe célébrée en la Cathédrale Saint-Laurent par l’évêque de Lugano, Mgr Alain de Raemy. Accompagnées de la Philharmonique de Stabio et de la Milice en costume de l’Aquila, les confréries, porteuses de leurs étendards, se sont ensuite dirigées en procession vers le centre-ville et l’église San Rocco.

La Confrérie de Romont, l'ancêtre

Le Diocèse de Lugano est le siège de l’Union des Confréries (UCDL) qui regroupe la majeure partie des 70 associations actives en Suisse. C’est aussi à Lugano, en 2020, qu’a été fondé le «Forum paneuropéen des confréries» placé sous le patronage du Dicastère pour l’évangélisation et du Conseil des Conférences épiscopales d’Europe. Le Forum compte actuellement 28'000 confréries pour un total de quelque six millions de membres.

La Suisse compte environ 200 confréries catholiques actives. Outre le Tessin, elles sont généralement réparties dans les cantons d’Uri, de Nidwald, Obwald, Schwytz, Lucerne, Soleure, Argovie, Fribourg et Valais mais d’autres cantons en comptent également. La plus ancienne est celle de l’Immaculée Conception de Romont (FR) fondée en 1336.

Les plus récentes sont celles fondées par les immigrés péruviens à Zurich, Genève et Lausanne. Ces confréries se dédient principalement au culte public, à la prière pour les défunts et à la charité au service de la collectivité.

