Jura : il vole du cuivre et du laiton et cause un préjudice supérieur à 300’000 francs

Les points forts du jour

FINANCES FEDERALES : Le Parlement va entamer mercredi les débats sur le controversé programme d'allègement 2027. Le Conseil des Etats empoigne ce vaste dossier en premier, pour une séance qui devrait durer toute la journée. La commission préparatoire veut revoir à la baisse les économies prévues par le Conseil fédéral. La gauche va elle tenter de couler tout le paquet.

TRAFIC ROUTIER : Le Conseil national se prononce mercredi sur l'imposition des camions à propulsion électrique à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) dès 2029. Ces véhicules sont de plus en plus nombreux à circuler, mais sont exonérés de la taxe, relève le gouvernement. Son projet vise à garantir que le trafic lourd continue à supporter ses coûts et que l'encouragement du transfert du fret sur le rail se poursuive.

ENERGIE : Le Conseil national débattra de mesures visant à accélérer le développement des lignes à haute tension. La commission propose que les lignes dès 220 kilovolts soient en principe aériennes et non enterrées, ce qui suscite la controverse.

AGRICULTURE : Le Conseil national décidera de sa recommandation de vote sur l’initiative pour l’alimentation. Un rejet est attendu, toutes les fractions y étant opposées. Une minorité de gauche défend toutefois un contre-projet constitutionnel axé sur la protection des écosystèmes, de la biodiversité, de l’eau et des sols.

FOOTBALL : En Super League, aucun club romand n'est engagé ce soir. Le match Lucerne – Bâle focalisera l’attention. Décevantes ces dernières journées, les deux équipes sont sous pression. Dans les autres rencontres, les Young Boys affrontent Grasshopper et le FC Zurich défie Lugano. Tous les matches débutent à 20h30.

Vu dans la presse

BOIS : Malgré la volonté politique d’utiliser du bois bernois ou suisse pour la construction du Campus de la Haute école spécialisée bernoise à Bienne, seuls environ 20% des 12’000 m3 de bois employés proviennent de Suisse, plus précisément de Berne, Fribourg et Vaud, rapportent le Journal du Jura et le Bieler Tagblatt. Ce vaste chantier – le plus grand bâtiment éducatif du pays – nécessite des volumes et des éléments en bois très complexes, dépassant les capacités des forêts cantonales, des scieries et des entreprises de transformation suisses. L’approvisionnement interne s’est révélé trop risqué, coûteux et difficile à coordonner. La majorité du bois a donc été importée d’Allemagne et d’Autriche, pays proches disposant des capacités industrielles nécessaires, tout en respectant les critères de durabilité et de traçabilité.

PROTECTION DE LA NATURE : La plus grande prison de Suisse, la prison de Pöschwies à Regensdorf (ZH), a obtenu gain de cause face aux riverains, selon les titres Tamedia alémaniques. Pour étendre son périmètre de sécurité, 2300 mètres carrés de la zone protégée du Katzensee vont être défrichés. Toutes les autorisations nécessaires auraient été délivrées. La zone forestière concernée fait partie d’un paysage particulièrement digne de protection d’importance nationale. Le Canton a toutefois estimé que la sécurité de l’établissement pénitentiaire relevait de l’intérêt public. L’extension du périmètre doit notamment empêcher l’introduction d’armes, de téléphones portables et de drogues dans la prison.

JUSTICE : Un employé d’une entreprise de la vallée de Delémont a volé du cuivre et du laiton pendant près de deux ans, causant un préjudice supérieur à 300'000 francs, révèle le Quotidien Jurassien. Le salarié revendait les matériaux destinés au recyclage dans la région pour rembourser ses propres dettes. Interpellé il y a un peu plus d’un mois, il a passé plusieurs semaines en détention pour les besoins de l'enquête. L’entreprise avait installé une caméra de surveillance après avoir suspecté des vols dans ses locaux, ce qui a permis de confondre l’auteur. L’homme reconnaît les faits mais pas l’ampleur du préjudice. Il sera renvoyé devant un tribunal.

EBOULEMENT : L’an prochain, la population de Blatten (VS) sera associée à l’élaboration d’un nouveau plan de zones et d’affectation. «Les habitants de Blatten doivent pouvoir s’exprimer sur la manière dont ils imaginent leur village», a déclaré le président de la commune, Matthias Bellwald, dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung. Il sera notamment question de savoir s’ils souhaitent une église. La répartition des terrains après l’éboulement devra également être clarifiée. «La propriété est une affaire sérieuse», a souligné Matthias Bellwald, appelant à beaucoup de compréhension. Il faut être conscient «qu’en matière de planification des zones, il n’existe pas de justice au cas par cas», a-t-il prévenu.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010) : Un vendeur tunisien de fruits et légumes de 26 ans, Mohamed Bouazizi, s'immole par le feu, excédé par le harcèlement policier. Il mourra le 4 janvier. Son geste déclenche un mouvement de contestation sans précédent qui donnera naissance au «printemps arabe».

- Il y a 25 ans (2000) : Décès du facteur d'instruments américain Harold Rhodes, inventeur du piano électronique. Il est le père du «Fender Rhodes Electric Piano», qui est devenu un élément important du jazz, du rock, de la pop et de la soul.

- Il y a 50 ans (1975) : Naissance de l'actrice et mannequin ukraino-américaine Milla Jovovich ("Le cinquième élément», «Jeanne d'Arc").

- Il y a 100 ans (1925) : Naissance de l'écrivain français Alphonse Boudard ("Les combattants du petit bonheur», «Mourir d'enfance"). Il est décédé en janvier 2000.

Le dicton du jour

Froid et neige en décembre, Du blé à revendre.