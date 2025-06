Le canton du Jura pourrait lancer un bureau d'inscription pour les structures de la petite enfance, comme le révèlent Le Quotidien Jurassien et RFJ. Le projet, présenté aux maires mercredi soir par la ministre de l'Intérieur Nathalie Barthoulot, a pour but de mieux gérer les listes d'attente et la disponibilité des places.

Les crèches en Suisse manquent souvent de personnel (illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Aujourd'hui, certains parents éprouvent de grandes difficultés à trouver une place pour leur enfant. Selon les autorités, le bureau d'inscription tel que présenté offrirait une lisibilité du taux d'occupation des crèches et de la répartition géographique des besoins en temps réel. Il permettrait également de réduire les délais d'attente, de centraliser la facturation et d'uniformiser les critères de priorité sur l'ensemble du canton.

Car aujourd'hui, les crèches gèrent individuellement leurs inscriptions, ce qui conduit certains parents à inscrire leur enfant dans plusieurs structures pour maximiser leurs chances d'obtenir une place.

«Il est évident que si l'on mettait en place ce bureau d'inscription pour la petite enfance, ça faciliterait grandement le travail de tout le monde», a défendu Nathalie Barthoulot jeudi dans le 12h30 de RTS Première. Elle a aussi expliqué que le projet serait construit sans toucher à l'autonomie des structures et des communes. Car la situation n'est pas la même d'un village à l'autre.

Le canton va lancer une procédure de consultation à l'automne. «Une consultation ne veut pas encore dire qu'on le mettra en oeuvre», a précisé la ministre, citée par RFJ. En effet, toujours selon la radio locale, certains maires ont émis des réserves quant à ce projet, s'inquiétant notamment d'une éventuelle centralisation des achats et des coûts d'une telle structure. «L'objectif financier est de faire une opération blanche», a précisé Nathalie Barthoulot.