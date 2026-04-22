Jura vaudois : tollé autour d’une campagne scientifique de capture de loups

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 22.04.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL : Le gouvernement se rend à Estavayer-le-Lac (FR) mercredi pour sa séance annuelle extra-muros. Il siègera au château de Chenaux avant de rencontrer la population vers midi. Le Conseil fédéral devrait se prononcer cette semaine sur la future réglementation des banques d'importance systémique ("too big to fail"). Les mesures visant à prévenir un cas Credit Suisse bis sont sources de tensions avec la plus grande banque du pays UBS.

MOYEN-ORIENT : le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, entré en vigueur le 8 avril, qui devait se conclure «mercredi soir, heure américaine» a été prolongé par le président américain Donald Trump. Ce dernier a décider de le prolonger jusqu'à ce que «l'Iran présente une proposition» visant à mettre fin au conflit. La guerre au Moyen-Orient a fait des milliers de morts et ébranle l'économie mondiale.

HOCKEY SUR GLACE : Fribourg-Gottéron se déplace mercredi à Davos pour l'acte III de la finale des play-off de National League (20h00). Vainqueurs du premier match à l'extérieur (3-2) mais battus lundi à Fribourg (3-1), les Dragons peuvent-ils refaire le coup dans les Grisons ? Pour gagner à nouveau sur la glace des Davosiens, Gottéron devra surtout bien mieux négocier son entame de match. Lundi, les Dragons ont gâché une occasion de faire le break dans cette finale en raison d'un premier tiers raté, remporté 3-1 par le HCD (score final). Les Fribourgeois doivent également trouver des solutions pour marquer des buts à 5 contre 4. Le power-play des hommes de Roger Rönnberg est en panne depuis le début des play-off et un déclic sera nécessaire pour aller chercher ce premier titre tant attendu.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 22 avril, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la Terre nourricière. Instaurée par les Nations Unies, cette journée souligne l'interdépendance fondamentale qui existe entre l'humanité, les autres espèces vivantes et la planète, écrit l'ONU. Son importance est accentuée par les défis environnementaux actuels, tels que les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité, qui menacent cet équilibre fragile. La restauration des écosystèmes endommagés est ainsi présentée comme une priorité pour la santé de la planète et de ses habitants. Toutes les informations sur le site de l’ONU: https://www.un.org/fr/observances/earth-day

Vu dans la presse

SERVICE CIVIL : Les chauffeurs militaires qui quittent l’armée pour rejoindre le service civil devront, sauf rares exceptions, rembourser jusqu’à 12'000 francs correspondant aux frais de leur formation à la conduite, rapportent les titres CH Media. Début avril, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance en ce sens, qui entrera en vigueur le 1er juin, écrit le groupe de presse. Le gouvernement s’est pour l’instant limité aux permis poids lourds C et CE. En cas de besoin, l’obligation de remboursement pourrait être étendue ultérieurement à d’autres formations. Selon CH Media, le montant à rembourser sera réduit de 0,5% par jour de service accompli. Après 200 jours de service, aucun remboursement ne sera dû.

ARMEE : Au cours des deux prochaines années environ, l’armée testera l’intégration de bonbons Ricola dans ses provisions, rapporte le Blick. «Une demande en ce sens a été constatée au sein de la troupe», a déclaré le porte-parole de l’armée, Stefan Hofer, au journal. Selon M. Hofer, ces bonbons doivent offrir une alternative aux chewing-gums et au sucre de raisin déjà disponibles. Selon le Blick, les provisions de l’armée comprennent actuellement 110 produits, dont 90 denrées alimentaires. Aucune autre nouveauté n’est prévue pour l’instant.

LOUP : La sixième campagne scientifique de capture de loups menée du 17 mars au 18 avril sur le Jura vaudois a tourné à la polémique après la diffusion sur Facebook de photos montrant un piège gainé de caoutchouc et une carcasse de chevreuil déplacée volontairement, rapporte 24 heures. Aucun loup n’a dès lors été capturé cette année, contrairement aux cinq campagnes précédentes où trois individus avaient été équipés de colliers GPS. Le KORA, chargé du suivi des grands prédateurs, dénonce un sabotage et une campagne de diffamation. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes avaient critiqué des «pièges à mâchoires» jugés cruels et dangereux. Les scientifiques rappellent que ces dispositifs, autorisés et utilisés à l’international, sont désactivés de jour et signalés sur place. Ils sont en outre conçus pour éviter les blessures ou la capture d'animaux plus légers que le loup et disposés loin des sentes fréquentées par les ongulés. Alertée par GSM ou satellite, l’équipe intervient en moins de 45 minutes après le piégeage.

CHIENS : En filigrane du compte-rendu du procès d'une propriétaire d'un chien qui avait mordu une dame, ArcInfo a interviewé Pierre-François Gobat, le chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires dans le canton de Neuchâtel où le nombre de chiens a augmenté de 10% en dix ans, passant d’environ 10'500 en 2015 à plus de 11'600 en 2024. Sur la même période, les morsures sur des humains ont grimpé de 50%, d’une soixantaine de cas annuels à 93 en 2024. Un recul à 81 cas a toutefois été constaté en 2025. Pour M. Gobat, cette hausse des morsures sur dix ans s’explique par «une baisse de la responsabilité individuelle» dans l’achat et la gestion des chiens. De nombreux chiots sont choisis pour leur apparence, sans réflexion sur les besoins de la race, le temps à consacrer ou l’éducation. Beaucoup sont achetés sur internet, parfois issus d’"usines à chiots», arrivant craintifs et mal socialisés. Dans le canton de Neuchâtel, les autorités ont prononcé 15 mesures en 2024, puis 29 en 2025 (muselière, laisse). Six euthanasies ont eu lieu chacune de ces années, décidées par les propriétaires.

BANQUES : Le directeur de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a rejeté, dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung, les critiques évoquant une réaction trop lente face aux accusations de blanchiment d’argent visant la banque MBaer. «Nous avions déjà retiré l’autorisation de MBaer lorsque le département américain du Trésor a rendu son rapport public», a déclaré Stefan Walter. Les mesures de la Finma avaient toutefois été bloquées à la suite d’un recours déposé par la banque auprès du Tribunal administratif fédéral. Après la publication des accusations de l’autorité américaine, MBaer a retiré son recours. «Nous avons alors pu retirer l’autorisation de la banque», a ajouté Stefan Walter.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Signature de l'Accord de Paris sur le climat par 170 Etats au siège de l'ONU à New York, à l'occasion de la Journée de la Terre. Le traité entrera en vigueur le 4 novembre 2016.

- Il y a 30 ans (1996) : Décès de l'humoriste et écrivaine américaine Erma Bombeck. Elle traitait dans ses œuvres des soucis et des difficultés d'une femme au foyer et d'une mère.

- Il y a 60 ans (1966) : Naissance de l'acteur américain Jeffrey Dean Morgan ("Supernatural», «Grey’s Anatomy», «The Walking Dead», «The Boys").

- Il y a 80 ans (1946) : Naissance du réalisateur et producteur américain John Waters ("Hairspray», «Cecil B."). Connu pour briser les tabous, il est surnommé le «roi du trash».

- Il y a 110 ans (1916) : Naissance à New York du violoniste et chef d'orchestre américano-britanno-suisse Yehudi Menuhin, l'un des plus grands virtuoses du XXe siècle. Il est décédé en 1999. Il a établi sa résidence d'été familiale à Gstaad (BE), où il a fondé en 1956 un festival qu'il a dirigé durant 40 ans.

- Il y a 200 ans (1826) : Départ de l’expédition dirigée par Dumont d’Urville dans l'océan Antarctique à bord de L'Astrolabe.

Le dicton du jour

«Pluie le jour de Sainte-Opportune, Ni cerises, ni prunes»