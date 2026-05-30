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Embouteillage Jusqu'à 10 km de bouchons au tunnel du Gothard

ATS

30.5.2026 - 18:12

Un bouchon atteignant jusqu'à 10 kilomètres à 16h30, s'est formé samedi au portail sud du tunnel du Gothard. Dans l'autre sens, les véhicules se sont accumulés sur une distance de près de 8 km, alors que dans le même temps un autre axe alpin majeur, le Brenner en Autriche, voyait don franchissement perturbé par une manifestation de riverains.

Une saturation du trafic explique ces bouchons, d'après le TCS (archives).
Une saturation du trafic explique ces bouchons, d'après le TCS (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.05.2026, 18:12

Entre Faido et Airolo, au Tessin, il a ainsi fallu patienter jusqu'à une heure quarante, selon les informations fournies par le Touring Club Suisse (TCS). Dès la fin de l'après-midi, l'embouteillage s'est progressivement résorbé.

Une saturation du trafic explique ces bouchons, d'après le TCS. Ce dernier a recommandé aux voyageurs de contourner largement l'axe du Gothard, par exemple en empruntant l'A13 du San Bernardino, aux Grisons ou le Grand-St-Bernard en Valais.

Des passagers contraints de descendre. Sur la ligne Zurich-Lausanne, le chaos des départs de Pentecôte

Des passagers contraints de descendreSur la ligne Zurich-Lausanne, le chaos des départs de Pentecôte

Parallèlement, la route du Brenner a été fermée au trafic de transit jusqu’en soirée. Environ 5000 personnes se sont rassemblées à Matrei, au col du Brenner en Autriche, pour manifester leur mécontentement face au bruit, aux gaz d’échappement et aux nuisances dans leur vie quotidienne.

Pour permettre la tenue du rassemblement, les autorités ont fermé à toute circulation de transit une portion de l'autoroute franchissant le col du Brenner ainsi que plusieurs routes adjacentes à partir de 11h00. Ces tronçons devaient rester fermés jusqu'à 19h00 du côté autrichien et 20h00 du côté italien.

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