Environ 13 kilomètres de bouchons s'accumulaient samedi en début d'après-midi entre Erstfeld (UR) et Göschenen UR. Le temps d'attente est estimé à plus de deux heures.

la longueur des bouchons a légèrement diminué pour atteindre 12 kilomètres, indique le TCS (archives). © no source

Keystone-SDA ATS

Vers 13h30, la longueur des bouchons a légèrement diminué pour atteindre 12 kilomètres, indique le TCS. Des embouteillages se sont également formés au sud, entre Quinto (TI) et Airolo (TI), à partir de samedi midi, mais seulement sur une longueur de trois kilomètres, avec un temps d'attente pouvant atteindre 30 minutes.