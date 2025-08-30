  1. Clients Privés
Trafic routier Jusqu'à 13 kilomètres de bouchons devant le portail nord du Gothard

ATS

30.8.2025 - 14:51

Environ 13 kilomètres de bouchons s'accumulaient samedi en début d'après-midi entre Erstfeld (UR) et Göschenen UR. Le temps d'attente est estimé à plus de deux heures.

la longueur des bouchons a légèrement diminué pour atteindre 12 kilomètres, indique le TCS (archives).
la longueur des bouchons a légèrement diminué pour atteindre 12 kilomètres, indique le TCS (archives).
© no source

Keystone-SDA

30.08.2025, 14:51

Vers 13h30, la longueur des bouchons a légèrement diminué pour atteindre 12 kilomètres, indique le TCS. Des embouteillages se sont également formés au sud, entre Quinto (TI) et Airolo (TI), à partir de samedi midi, mais seulement sur une longueur de trois kilomètres, avec un temps d'attente pouvant atteindre 30 minutes.

