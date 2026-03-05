  1. Clients Privés
Suisse – UE Kaja Kallas alerte sur l'érosion de l'ordre fondé sur des règles

ATS

5.3.2026 - 18:40

A Zurich, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, appelle les pays européens à s'engager en faveur d'un ordre international fondé sur des règles face aux crises et aux guerres.
ATS

A Zurich, la vice-présidente de l'UE, Kaja Kallas, a appelé les pays européens à s'engager en faveur d'un ordre mondial fondé sur les règles et le droit international. Sans cela, elle craint que le risque de crises et de guerres ne soit encore plus grand.

Keystone-SDA

05.03.2026, 18:40

«L'ordre fondé sur des règles s'érode à vue d'œil «, a déclaré jeudi la vice-présidente de l'Union européenne (UE) et haute représentante pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, à l'université de Zurich. Selon elle, cette évolution conduit à davantage de crises et de guerres.

Pour l'Estonienne, l'Europe est très attachée à l'ancien ordre fondé sur des règles et doit maintenant décider si elle veut continuer à laisser cette spirale descendante se poursuivre ou si elle veut défendre les valeurs communes et le droit international.

Organisé par l'Université de Zurich, l'événement marquait le 80e anniversaire du discours de Winston Churchill au même endroit. Le leader anglais avait alors défendu sa vision d'une Europe unifiée.

