À Kaltbrunn, dans le canton de St-Gall, un homme de 65 ans a été victime samedi matin d’un malaise alors qu’il circulait à vélo de course. Après s’être arrêté, il s’est effondré et est tombé au sol. Il est décédé plus tard à l’hôpital.

Canton de St-Gall Kaltbrunn : un homme de 65 ans fait un malaise mortel à vélo

Selon la police st-galloise, l’homme de 65 ans roulait vers 9h40 à Kaltbrunn, en direction d’Uznach. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’est arrêté avant un passage à niveau parce qu’il ne se sentait pas bien. Il s'est ensuite affaissé sur la route.

L’homme, inconscient, ne respirait plus, selon les informations communiquées. Des tiers ont immédiatement commencé une réanimation, a indiqué la police.

Par la suite, des spécialistes de la Rega et des services de secours, dont un médecin urgentiste, ont poursuivi les tentatives de réanimation avant de l'emmener à l'hôpital.