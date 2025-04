Karin Keller-Sutter a téléphoné à Donald Trump

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a parlé au téléphone avec le président américain Donald Trump à propos des droits de douane. Ils ont convenu de poursuivre les discussions pour «trouver des solutions dans l'intérêt des deux pays», a-t-elle indiqué sur X.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter va aborder les droits de douane imposés par les Etats-Unis avec ses homologues européens. sda

Keystone-SDA ATS

Durant l'entretien, la ministre des finances a fait part de la position suisse sur le commerce bilatéral ainsi que de possibles réponses aux attentes des Etats-Unis, écrit-elle dans son message. La conseillère fédérale a ajouté se réjouir d'élaborer des solutions «dans un avenir très proche».

L'appel a eu lieu à 15h00 heure suisse et a duré environ 25 minutes, a précisé Pascal Hollenstein, porte-parole du Département fédéral des finances (DFF) à Keystone-ATS. L'échange s'est déroulé dans une atmosphère «ouverte».

Lors d’un appel avec le président @realDonaldTrump, j'ai fait part de la position suisse sur le commerce bilatéral ainsi que de possibles réponses aux attentes des USA. Nous avons convenu de poursuivre les discussions pour trouver des solutions dans l'intérêt de nos deux pays. — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) April 9, 2025

Le président américain a annoncé mercredi dernier des droits de douane de 31% sur les biens suisses. Les exportations sont taxées de 10% supplémentaires depuis samedi, puis de 21% en plus dès ce mercredi. Mais les produits pharmaceutiques et l'or, qui représentent 65% des exportations, en sont pour l'heure exemptés.

Les deux dirigeants ont abordé les droits de douane de même que la situation économique dans les deux pays. Mme Keller-Sutter a souligné le rôle important des entreprises et des investissements suisses aux Etats-Unis, a indiqué le DFF. Et d'ajouter que Karin Keller-Sutter et Donald Trump ont convenu de rester en contact. Une rencontre physique n'a toutefois pas été agendée.

Envoyé spécial

Dans ce contexte de guerre commerciale, le Conseil fédéral a nommé mercredi l'ambassadeur Gabriel Lüchinger comme envoyé spécial chargé des relations avec les Etats-Unis. Cette fonction temporaire constitue un canal de contact ciblé et complémentaire avec un accent sur la sécurité internationale.

Afin de renforcer le pilotage aux niveaux politique et opérationnel, le Conseil fédéral a également mis sur pied une organisation de projet chargée de piloter les relations Suisse-USA. Cette structure dirigée par Ignazio Cassis, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), intégrera l'ensemble des départements. Elle est mise en place immédiatement et sera active jusqu’à la fin de l'année.

Secrétaire d'Etat aux Etats-UnisLundi déjà, le conseiller fédéral Guy Parmelin avait eu un premier entretien en visioconférence avec le représentant américain au Commerce Jamieson Greer.

Cette rencontre est intervenue alors que la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda se trouve depuis dimanche à Washington pour des discussions techniques, sa deuxième visite en quelques semaines.Elle a eu plusieurs discussions avec des services administratifs et des parlementaires, a précisé mercredi le SECO à Keystone-ATS. L'objectif était de clarifier les raisons de l'augmentation des droits de douane, de dissiper tout malentendu et de trouver une solution.

Il s'agit aussi de préparer une visite de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et de Guy Parmelin fin avril. Ils se rendront à Washington pour les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.