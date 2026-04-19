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Injures et diffamation Karin Keller-Sutter estime que sa plainte «relève du droit pénal»

ATS

19.4.2026 - 16:53

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter s'est exprimée pour la première fois au sujet de la plainte qu'elle a déposée contre X pour injures et diffamation. Dans un entretien avec la radio-télévision alémanique SRF, elle a estimé que cette affaire «relève du droit pénal».

Karin Keller-Sutter s'est exprimée au sujet de la plainte qu'elle a déposée contre X (archives).
Karin Keller-Sutter s'est exprimée au sujet de la plainte qu'elle a déposée contre X (archives).
sda

Keystone-SDA

19.04.2026, 16:53

19.04.2026, 16:54

Pour la ministre des finances, il est important de défendre ses «valeurs et convictions», surtout à l'heure actuelle. «Si ce qu'on appelle le courant dominant signifie qu'on est irrespectueux, qu'on n'a plus aucune décence, alors j'en prends bonne note», a poursuivi Mme Keller-Sutter pour justifier sa plainte. «Mais moi, je me bats pour le contraire.»

Il y a une semaine, le ministère public bernois a indiqué avoir ouvert une enquête à la suite d'une plainte déposée par la conseillère fédérale. Un utilisateur de X aurait incité le chatbot IA Grok à proférer des insultes sexistes à l'encontre de Mme Keller-Sutter.

Le ministère public bernois n'est pas la seule autorité à mener actuellement des enquêtes officielles contre Grok, le réseau social X, ainsi que sa société xAI.

Après les polémiques sur les images à caractère sexuel générées par l'IA Grok en janvier, la Commission européenne avait elle aussi ouvert une procédure contre le groupe d'Elon Musk.

Insulte. Chatbot d’IA: Enquête pénale après la plainte de Karin Keller-Sutter

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