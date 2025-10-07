  1. Clients Privés
Proche-Orient Karin Keller-Sutter : «Le désespoir et l'immense douleur doivent cesser»

ATS

7.10.2025 - 08:27

A l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre entre Israël et le Hamas, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a appelé à la paix. «Il est grand temps de mettre fin à la violence», a-t-elle écrit mardi sur la plateforme X.

A l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre entre Israël et le Hamas, Karin Keller-Sutter a appelé à la paix.
A l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre entre Israël et le Hamas, Karin Keller-Sutter a appelé à la paix.
ats

Keystone-SDA

07.10.2025, 08:27

07.10.2025, 08:57

Deux ans après les attentats terroristes du Hamas contre Israël, «nos pensées vont à tous ceux qui souffrent», a écrit Mme Keller-Sutter. Elle a appelé le Hamas à libérer les otages israéliens. «Le désespoir et l'immense douleur doivent cesser», déclaré la Saint-Galloise. La paix est la seule voie possible.

Il y a deux ans, le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas palestinien, en collaboration avec d'autres groupes islamistes, ont perpétré le pire massacre de l'histoire d'Israël. Environ 1200 personnes ont été tuées et plus de 250 ont été enlevées dans la bande de Gaza. Israël a réagi par une offensive militaire qui a tué plus de 67'160 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Des chiffres que l'ONU juge fiables.

Proche-Orient. Israël marque le deuxième anniversaire du 7-Octobre

Proche-OrientIsraël marque le deuxième anniversaire du 7-Octobre

À l'occasion de cet anniversaire, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a également appelé à mettre fin à la guerre à Gaza. «Mettez fin dès maintenant aux hostilités à Gaza, en Israël et dans la région», a-t-il exigé à New York. La dernière proposition du président américain Donald Trump offre une chance qui doit être saisie pour mettre fin à ce conflit. «Après deux années de traumatisme, nous devons choisir l'espoir. Maintenant», a déclaré M. Guterres.

Récemment, un certain espoir d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza a vu le jour. Après le début des pourparlers à Charm el-Cheikh, en Egypte, le président américain Donald Trump s'est montré confiant quant à la mise en œuvre prochaine de son plan de paix. Les pourparlers, qui pourraient durer plusieurs jours, doivent se poursuivre mardi. Aucun détail sur leur contenu n'a été communiqué pour l'instant.

Commémoration du 7-Octobre. Israël: minute de silence des familles des victimes à Reïm

Commémoration du 7-OctobreIsraël: minute de silence des familles des victimes à Reïm

