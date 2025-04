Karin Keller-Sutter réagit à l'annonce des droits de douane

Karin Keller-Sutter a réagi aux droits de douane de 31% sur les exportations suisses vers les Etats-Unis annoncés mercredi soir par Donald Trump. Le Conseil fédéral prend acte de la décision des Etats-Unis en matière de droits de douane, a-t-elle écrit sur X.

"La fidélité au droit international et le libre-échange restent des valeurs centrales", a déclaré Mme Keller-Sutter. (Photo d'archives) ATS

Le Conseil fédéral fixera rapidement la suite de la procédure, a encore écrit la présidente de la Confédération sur ce même canal. Les intérêts économiques à long terme du pays sont au premier plan. «La fidélité au droit international et le libre-échange restent des valeurs centrales», a ajouté Mme Keller-Sutter.

Les premières réactions

Les réactions commencent à affluer après les annonces choc de Trump.

De son côté, l'industrie chimique allemande, dont les Etats-Unis sont le premier marché d'exportation, a déjà appelé l'UE à éviter «l'escalade».

«Nous regrettons la décision du gouvernement américain. Il est maintenant important que toutes les parties concernées gardent la tête froide», indique dans un communiqué la fédération VCI de la chimie, représentant des géants industriels comme Bayer ou BASF.

Elle appelle Bruxelles à «rester flexible dans sa réaction et maintenir un dialogue étroit avec Washington» car selon elle «l'objectif doit être une solution équitable pour les deux parties» et l'Allemagne «ne doit pas devenir le jouet d'une guerre commerciale sans fin». «Les Etats-Unis sont et restent un partenaire commercial central pour l'Allemagne», insiste le communiqué.

Les Etats-Unis sont de loin le marché d'exportation le plus important pour les produits chimiques allemands en dehors de l'UE et absorbent près d'un quart des exportations pharmaceutiques du pays, majoritairement produits immunologiques et vaccins.

Troisième secteur industriel d'Allemagne, la chimie est avec les constructeurs automobiles la plus exposée à la hausse des droits de douane américains alors que ces deux activités sont déjà affaiblis par une grave crise de compétitivité, souffrant à la fois d'une hausse de leurs coûts de production et d'une concurrence croissante des produits chinois.

Londres, quant à elle, dit vouloir un accord avec les Etats-Unis, aucune riposte immédiate n'est annoncée.

Pour l'Australie, les droits de douane américains sont «totalement injustifiés».

La réaction de l'UE devra «être proportionnée», dit le Premier ministre irlandais.