Le 1er août, de nombreux conseillers fédéraux se montrent proches du peuple et parcourent le pays. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter ne fait qu'un seul discours - au Grütli.

C'est ainsi que Karin Keller-Sutter s'est montrée en 2023 à Rapperswil SG pour la Fête nationale. Photo : Keystone

Petar Marjanović

Le 1er août, de nombreux conseillers fédéraux se montrent traditionnellement sous leur jour le plus proche du peuple. Ils parcourent la Suisse, tiennent des discours, serrent des mains et célèbrent la fête fédérale avec la population.

Malgré la pause estivale, de nombreux membres du gouvernement prennent ce jour symbolique au sérieux, et certains plus que d'autres.

Prenons l'exemple d'Albert Rösti: le ministre de l'environnement a un programme très chargé. En deux jours, il prononce pas moins de six discours: de Basse-Vendline dans le Jura à Oberbölchen BL, en passant par Lucerne, Goms VS, Pierrafortscha FR et Les Planchettes NE.

C'est ainsi que sont répartis les discours officiels du Conseil fédéral cette année. blue News/OpenStreetMaps

Beat Jans, Martin Pfister et Elisabeth Baume-Schneider sont également présents avec plusieurs interventions le même jour. Pour eux, le contact direct avec la population semble être une partie importante de la fête.

Il en va tout autrement de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter: elle n'apparaît qu'une seule fois en public le 1er août, sur le Grütli dans le canton d'Uri. Selon la vue d'ensemble officielle, il s'agit de son seul rendez-vous ce jour-là.

Le 1er août 2023, Albert Rösti a visité la Swissminiatur à Melide et s'y est présenté comme un conseiller fédéral plus grand que nature. KEYSTONE

Interrogé par blue News, son département souligne toutefois que d'autres allocutions sont prévues: un discours télévisé en allemand, français et italien sera diffusé par la SSR. De plus, Keller-Sutter a enregistré un message vidéo pour les Suisses de l'étranger, en six langues au total. Des interviews sont également prévues.

Selon le cahier des charges de la présidente de la Confédération, ce sont précisément ces deux discours - à la Suisse et à l'étranger - qui sont prescrits. C'est ce que prévoit l'«aide-mémoire» du gouvernement fédéral. Les voyages pour plusieurs manifestations n'en font pas partie. Le discours du Grütli reste donc la seule apparition volontaire «en plein air» de la présidente de la Confédération.

Le cahier des charges définit les tâches à caractère "représentatif" que les présidents* de la Confédération doivent assumer. blue News

Ce n'est pas surprenant. Certes, en tant que ministre des Finances, Keller-Sutter est actuellement responsable de la politique d'austérité de la Confédération et se montre également réservée lors de la Fête nationale.

Mais un coup d'œil dans les archives montre que ces dernières années déjà, elle s'est rarement rendue à plusieurs endroits le 1er août. Alors que d'autres membres du Conseil fédéral oscillaient entre brunch paysan, tente de fête et feu d'altitude, elle se contentait généralement d'un seul événement.