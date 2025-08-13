  1. Clients Privés
Communales 2026 Kevin Grangier reprend la présidence de l’Alliance vaudoise

ATS

13.8.2025 - 14:33

Kevin Grangier reprend la présidence de l’Alliance vaudoise (PLR-UDC-Le Centre). Les présidents de parti et les conseillers d’Etat membres des trois formations politiques l'ont élu à l'unanimité lundi lors d'une séance de comité. Objectif: «se mettre en ordre de bataille pour les élections communales de 2026 ainsi que cantonales et fédérales de 2027».

Kevin Grangier a repris la présidence de l'Alliance vaudoise (PLR-UDC-Le Centre) en vue des prochaines élections.
ATS

13.08.2025, 14:33

13.08.2025, 14:35

En vue des élections communales, les membres de l’Alliance vaudoise ont tous confirmé leur souhait d’encourager des apparentements de listes et des stratégies communes entre les trois partis. Le nouveau président accompagnera proactivement cette démarche, écrit l'Alliance vaudoise mercredi dans son communiqué.

Kevin Grangier entre directement en fonction. L'ancien président de l'UDC Vaud reprend la fonction des mains de son prédécesseur, le PLR Marc-Olivier Buffat, qui dirigeait l'Alliance depuis 2022.

Pour mémoire, l'Alliance vaudoise était sortie victorieuse des élections cantonales de 2022. La droite avait pu reprendre la majorité au gouvernement vaudois grâce à l'élection des conseillers d'Etat Christelle Luisier, Isabelle Moret, Frédéric Borloz (tous PLR) et Valérie Dittli (Centre).

La coalition avait connu un second succès électoral lors de l’élection de Pascal Broulis au Conseil des Etats en 2023, rappelle le communiqué. Pour celle au National, seuls le PLR et l'UDC s'étaient apparentés, le Centre ayant préféré s'unir avec le Parti évangélique et Les Libres.

