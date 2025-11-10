Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des experts mandatés par la Confédération estiment que 690'000 ressortissants européens pourraient, après l’adoption des nouvelles règles de libre circulation des personnes, demander un droit de séjour permanent en Suisse (photo d'illustration). sda

Les points forts du jour

SUISSE-UE: Le conseiller fédéral Guy Parmelin et la commissaire européenne Ekaterina Zaharieva signeront lundi à Berne l'accord sur les programmes de l'UE. Cet accord, qui fait partie du paquet Suisse-UE, dont la consultation vient de se terminer, pourra ainsi être appliqué de manière anticipée et provisoire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Cela permettra à la Suisse d'être associée à Horizon Europe, au programme Euratom et au programme Digital Europe. La voie sera ouverte aussi pour une participation à ITER, à Erasmus+ et à EU4Health.

DEFENSE: Retards, surcoûts: le Département fédéral de la défense (DDPS) a été sous le feu des critiques l'année passée et ces derniers mois concernant sa gestion des projets. Il fait le point lundi sur ses projets principaux d'importance critique. Il présentera en conférence de presse un rapport qui conclut que deux projets sont encore «non conformes à la planification». Il expliquera encore sa décision d'externaliser la gestion des risques et de la qualité concernant ses principaux projets.

PROCES: Un procès hors normes s'ouvre lundi à Lausanne: celui de la fraude à la Caisse cantonale vaudoise de chômage (CCh). Les six principaux protagonistes de cette affaire tentaculaire, des patrons actifs dans la construction et un ex-syndicaliste, figurent parmi les accusés.

PROCES: Lundi s'ouvre à Vevey le procès de la restauratrice accusée d'avoir causé un incendie par négligence au restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets. Selon l'acte d'accusation, c'est l'empilage d'un réchaud à fondue non éteint qui a causé le sinistre. La prévenue, présumée innocente, est mise en cause pour ne pas s'être préoccupée de la formation du personnel à la manipulation de dix nouveaux réchauds.

FRANCE: Presque trois semaines après son entrée derrière les hauts murs de la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy va-t-il recouvrer la liberté? La cour d'appel de Paris examine ce lundi la demande de mise en liberté déposée par les avocats de l'ancien chef de l'Etat, 70 ans. S'il est remis en liberté, Nicolas Sarkozy sera sous contrôle judiciaire, éventuellement assigné à résidence avec un bracelet électronique. Son incarcération dans le procès libyen a suscité de vifs débats.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 10 novembre, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Placée sous le slogan «Confiance et transformation pour l'avenir: la science dont nous avons besoin pour 2050», la Journée 2025 sera l'occasion de réfléchir au type de science et à la relation entre la science et la société qui seront nécessaires pour répondre aux exigences des décennies à venir. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/world-science-day

Vu dans la presse

TOXICOMANIE. Lausanne doit présenter mardi sa nouvelle stratégie contre les méfaits de la drogue au centre-ville. L’arrivée du crack a aggravé la situation, poussant la Ville à envisager de restreindre l’accès à ses deux espaces de consommation sécurisés (ECS) aux seuls résidents vaudois rapportent 24 heures et la Tribune de Genève. A l’exception de Genève, tous les cantons et toutes les villes de Suisse hébergeant des ECS en ont déjà restreint l’accès. Environ 300 passages sont enregistrés chaque jour, dont 30% sont le fait de non-Vaudois. La Fondation ABS, qui gère les ECS, craint une atteinte à sa mission, tandis que syndicats et acteurs de terrain dénoncent une politique d’exclusion. Des élus lausannois, de droite et de gauche, défendent eux l’introduction de critères d’accès. Ils y voient une nécessité pour soulager Lausanne, seule commune vaudoise dotée de tels espaces.

SUISSE-EU. Dans le cadre des nouveaux accords avec l’UE, la Suisse devra se montrer plus conciliante envers les migrants de l’UE bénéficiant de l’aide sociale, rapportent les titres Tamedia alémaniques. Des experts mandatés par la Confédération estiment que 690'000 ressortissants européens pourraient, après l’adoption des nouvelles règles de libre circulation des personnes, demander un droit de séjour permanent en Suisse. Pour y avoir droit, ces personnes devront avoir travaillé cinq ans dans le pays. Même sans connaissance de l’allemand, du français ou de l’italien, elles pourraient alors obtenir un droit de résidence à durée illimitée. Les journaux précisent que ce statut profiterait surtout aux personnes à bas revenus ou à risque de chômage ou de dépendance à l’aide sociale. Si les accords entrent en vigueur, la Confédération s’attend à 3000 à 4000 nouveaux cas d’aide sociale par an.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt à près de 97 ans. Ce social-démocrate a été chef du gouvernement d'une coalition sociale-libérale de 1974 à 1982.

- Il y a 10 ans (2015): Décès du philosophe français André Glucksmann à 78 ans. D'abord militant marxiste et maoïste, il s'est ensuite engagé dans la dénonciation des totalitarismes.

- Il y a 25 ans (2000): Le Bundestag allemand approuvait la loi sur les partenariats pour les couples de même sexe.

- Il y a 25 ans (2000): Naissance de l'actrice américaine Mackenzie Fox ("Interstellar")

- Il y a 30 ans (1995): L'écrivain et militant nigérian des droits humains Ken Saro-Wiwa et huit autres militants des droits civiques sont exécutés à Port Harcourt. Il était connu comme le champion de la cause du peuple ogoni.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du réalisateur et producteur allemand Roland Emmerich ("Independence Day").

Le dicton du jour

«Soleil rouge le matin, fait trembler le marin»