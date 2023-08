Une nouvelle affaire entache le rassemblement scout en Corée du Sud

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Après des températures caniculaires, une menace de typhon et un accident de bus blessant dix Suisses, la grande fête mondiale des scouts connaît un énième rebondissement. KEYSTONE

Le point fort du jour

TEMPETE: Les autorités de la Ville de La Chaux-de-Fonds font le point sur l'évolution de la situation près de trois semaines après la tempête exceptionnelle qui s'est abattue sur la région. Le Conseil communal devrait annoncer le montant des crédits complémentaires nécessaires pour faire face aux coûts de déblayage, sécurisation et de rénovation.

Vu dans la presse

COREE DU SUD: Après des températures caniculaires, une menace de typhon et un accident de bus blessant dix Suisses, la grande fête mondiale des scouts connaît un énième rebondissement. Des fonctionnaires ayant préparé l'événement auraient détourné des fonds prévus pour le World Scout Jamboree afin d'effectuer plusieurs voyages à l'étranger «aux motifs flous», révèle Le Temps qui se base sur un article du Monde.

Ils auraient en 2018, un an après l'attribution de l'événement à la Corée du Sud, effectué des croisières et passé plus d'une semaine en Suisse et en Italie. La responsable communication du Mouvement Scout de Suisse, Nina Frank, indique ne pas pouvoir prendre position, «n'étant pas au courant de ces soupçons». «Mais il est très dommageable que l'édition 2023 ait rencontré autant de difficultés», dit-elle.

ARMEMENTS: Un groupe de hackers russes a publié sur son canal Telegram un document du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Il montre «la recherche d'une possibilité de livrer des armes suisses à l'Ukraine tout en maintenant un statut de neutralité», selon la brève déclaration des hackers de Joker DPR accompagnant la publication.

Contacté par Tamedia, le Seco indique prendre cette affaire «très au sérieux» et avoir lancé des clarifications via différents canaux. Le document en question est une «réglementation linguistique sur les questions de réexportation de matériel de guerre en lien avec l'Ukraine», précise-t-il. Il s'adressait aux différents services de l'administration fédérale et aux ambassades.

JUSTICE GE: L'affaire entourant l'ancienne conseillère d'Etat genevoise Fabienne Fischer connaît un nouveau rebondissement. Son compagnon et chef de campagne Jean Rossiaud aurait été impliqué dans des échanges avec des fonctionnaires de l'Etat avant les élections cantonales, indique Léman Bleu. La chaîne de télévision genevoise se base sur les 300 pages de documents révélés lundi et obtenus à la suite d'une action en transparence du député MCG Daniel Sormanni.

Ce dernier soupçonne l'ex-magistrate, qui briguait un nouveau mandat, d'avoir réquisitionné des fonctionnaires, sur leur temps de travail, pour sa campagne électorale du printemps dernier. Il est à l'origine d'une dénonciation pénale. Contacté, Jean Rossiaud indique qu'étant donné qu'une plainte pénale a été déposée, il ne lui est pas possible de répondre.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.08.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): Décès du dessinateur français Jean-Jacques Sempé, «père» du Petit Nicolas.

- Il y a 5 ans (2018): Décès de l'écrivain britannique et prix Nobel de littérature 2001 V. S. Naipaul ("Une Maison pour Monsieur Biswas"). Il était né le 17 août 1932.

- Il y a 20 ans (2003): Prise de commandement par l'OTAN de la Force internationale d'assistance à la sécurité (Isaf) en Afghanistan.

- Il y a 35 ans (1988): Disparition de l'actrice Pauline Lafont ("L'été en pente douce», «Papy fait de la résistance"). Son corps sera retrouvé le 21 novembre.

- Il y a 70 ans (1953): Naissance du catcheur, acteur et musicien américain Hulk Hogan.

- Il y a 80 ans (1943): Naissance de l'officier et l'homme politique pakistanais Pervez Musharraf, président de la République de 2001 à 2008.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Claire, temps clair»

ro, ats