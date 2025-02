Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton du jour: «Si le soleil luit pour Sainte-Eulalie, pommes et cidre à la folie»

Les points forts du jour

SKI ALPIN: La Suisse affiche de grandes ambitions avant le combiné par équipe messieurs des Mondiaux de Saalbach.

Malgré le forfait de Marco Odermatt, Swiss-Ski alignera des duos de choc mercredi (descente à 10h, slalom à 13h15): les paires Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Alexis Monney/Tanguy Nef, Justin Murisier/Daniel Yule et Stefan Rogentin/Marc Rochat peuvent toutes prétendre au podium.

FOOTBALL: Les quatre derniers matches aller des barrages de la Ligue des champions se disputent mercredi. Au programme figure un «derby» suisse entre l'AS Monaco de Denis Zakaria, Breel Embolo et Philipp Köhn et le Benfica de Zeki Amdouni. Le Cercle Bruges d'Ardon Jashari accueillera pour sa part l'Atalanta, alors que le Bayern Munich et l'AC Milan iront défier respectivement le Celtic Glasgow et le Feyenoord Rotterdam.

BIATHLON: Les Championnats du monde de Lenzerheide démarrent cet après-midi. Douze titres au total seront attribués dans les Grisons, le premier mercredi en relais mixte.

Vu dans la presse

SUISSE-UE: La Suisse et l'Union européenne (UE) veulent renforcer leur collaboration en matière de politique étrangère, écrivent les journaux alémaniques de CH Media.

Le comité des ambassadeurs de l'UE à Bruxelles ouvre mercredi la voie à des négociations pour une déclaration d'intention en ce sens. Celle-ci ne sera pas contraignante juridiquement, a précisé le Département fédéral des affaires étrangères au groupe de presse.

On «examine» la possibilité d'intensifier l'échange, notamment au niveau des responsables. Des rencontres régulières entre le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, et Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères peuvent être une idée.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Signature des accords de Minsk 2 entre rebelles prorusses et Kiev, prévoyant un cessez-le-feu et la reprise par l'Ukraine du contrôle de sa frontière avec la Russie

- Il y a 25 ans (2000): Décès de l'auteur américain de bande dessinée Charles Schulz, père des «Peanuts». Il était né en 1922.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de la chanteuse bernoise Dodo Hug ("Via Mala").

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'auteur-compositeur-interprète italien Angelo Branduardi ("La pulce d'acqua").

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du musicien britannique Steve Hackett, ancien guitariste du groupe Genesis.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance de l'actrice suédoise Maud Adams, connue surtout pour ses deux rôles différents dans les films de James Bond «L'homme au pistolet d'or» et «Octopussy».

Le dicton du jour

«Si le soleil luit pour Sainte-Eulalie, pommes et cidre à la folie»